城市創科大挑戰 100萬基金實現創科夢想及方案

創意與科技是推動城市發展，提升生活質素的重要動力，由創新科技署主辦，香港科技園公司為合辦夥伴的第二屆「城市創科大挑戰」，以「香港有計」為主題，邀請各界就「山人有計」和「幫人有計」兩個議題提出創意大計。比賽分為公開組、大學∕大專院校組、中學組及小學組，將於4月5日至5月16日接受報名。各組別的優勝者可獲獎金，獎座及獎狀，公開組和大學∕大專院校組的優勝者更有機會獲得100萬港元的共創基金及多項支援，將概念轉化落地，為生活難題帶來解決方案。

發揮未來創科力量

財政司司長陳茂波於啟動禮致辭時談及參觀上屆的優勝方案時感到自豪，認為香港青年人具有很強的想像力和創造力，又提醒同學們要保持好奇心，「我們在學習、在創作、在發明的過程都會遇到很多不明所以的地方，但重要的是要保持一顆好奇心，因為這顆心會引領我們踏上奇妙的旅程。」他鼓勵年輕人時刻發問、探求，思考解決遇到的難題和痛點，為美好生活和香港的創科未來貢獻力量。

▲ 比賽的啟動禮由（左二起）創新科技署署長李國彬、創新科技及工業局局長孫東、財政司司長陳茂波、香港科技園公司主席查毅超及行政總裁黃克強主持。

創新科技及工業局局長孫東教授指第一屆比賽部分優秀方案已成功轉化落地到社區應用，「當中更有一些優勝者加入了香港科技園公司及數碼港的創業培育計劃，繼續他們的研發之旅。」他表示將舉辦講座和工作坊，加強社區的科普工作，深化大眾對科技的了解，達成「全民創科」的目標。

兩大副題：山系與社區關愛

今屆比賽設有兩個副題，「山人有計」邀請創新者以科技提升郊野公園和營地營運管理及遠足者的大自然體驗；「幫人有計」則透過創科方案幫助社福機構的服務管理及照顧者，提升社區支援。比賽着重方案對社會的禆益和影響力，亦會根據科技的創新性和獨特性等方面評審各參賽方案。

優勝者分享心得

上屆小學組的優勝者東華三院蔡榮星小學學生梁文瑄，以「銀髮老友記」獲得兩個大獎，她指疫情期間無法探望長期卧牀的嫲嫲，激發她構思了能夠陪伴及監測長者健康的機械人，讓家人安心。駿宙科技有限公司所開發的智能演講訓練應用程式，上屆獲大學∕大專院校組創新獎，創辦人之一馬玉駿表示，在方案轉化落地的過程中，獲導師提供專業意見及指導，令設計更貼地，同時透過與青少年服務中心緊密協助，取得用戶的真實反饋，針對用家痛點不斷改良方案。公開組優勝隊伍Open Ocean Engineering關注海洋污染問題，研發出Clearbot海洋垃圾清理艇，運用AI自動收集大量從港口漂出海洋的垃圾，其聯合創辦人Utkarsh Goel稱參賽期間得到業界支援，令他們更了解市場需求和運作，所得的獎金亦有助製作原型及技術改良，目前Clearbot已擴展到印度市場。

▲ 梁文瑄在疫情期間因記掛行動不便的嫲嫲，構思了兼具陪伴和關顧長者健康功能的「銀髮老友記」機械人。

▲ 馬玉駿指主辦機構為參賽者提供不少支援，有助方案更實用和貼地。

▲ Utkarsh Goel研製的AI自動化垃圾清理艇Clearbot，通過遙距操作偵察水質及收集垃圾。

香港科技園公司策略夥伴總監柯志成透露，上屆公開組和大學∕大專院校組的24個優勝方案，已在超過50間公營機構/社區團體試行，接觸超過4,000位用家，成功將意念轉化成能應用於現實世界的創科方案。

▲ 第二屆「城市創科大挑戰」啟動禮公布比賽以「香港有計」為主題，邀請各界就山系和社區關愛兩大議題出謀獻計。

(特約)