小林製藥紅麴｜小林製藥紅麴保健品致腎病  疑1人服用後患腎病身亡  增至26人腎病住院

【小林製藥/小林製藥紅麴/小林製藥紅麴保健品/紅麴/腎病/洗腎】日本小林製藥生產的紅麴營養食品致13名消費者腎臟受損，社長於上周五（22日）公開發表道歉與回收3款相關產品聲明。事發多日，小林製藥收到大量詢問電話，而住院人數亦新增至26人，目前已有一人死亡。除了自家生產商品外，小林製藥已通知使用相關紅麴原料的其他食品製造商，回收下架多款產品。

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事件疑造成一名患者死亡

日本小林製藥早前召開道歉及回收聲明，指今年1月11日開始收到多名醫生及患者回報懷疑產品出現問題，當中13名年紀在40歲至70歲的男女在服用「紅麴降膽固醇錠」後出現腎臟疾病典型症狀，包括浮腫與倦怠感。其中2名重症病人一度需要洗腎。

今日最新消息指出，有一名因腎臟疾病死亡的高齡患者，過去2021年4月至2024年2月期間曾服用小林製藥的「紅麴膽固醇HELP（紅麹コレステヘルプ）」小林製藥宣布個案或與涉事產品存在因果關係，詳細情況仍有待進一步調查。

目前受影響人數達33人

此外，小林製藥今早（26日）表示，公司所設立的專線收到大量諮詢電話，截至周日（24日）已確認新增20人住院，目前合共26人住院，因服用相關紅麴保健品受影響人數總計已達33人。據分析報告指，今次事件起因，懷疑是因為部分「紅麴」原料中含有與黴菌生成的成分類似的「不明物質」，導致部分人服後出現過敏反應。多間大學研究室目前正與小林製藥合作，徹查相關物質與消費者健康狀況的關聯性。

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多款產品需要回收

除了自家商品外，小林製藥亦有販售紅麴原料予其他食品製造商，包括日本、台灣等地的52家公司，目前已通知相關店鋪回收下架。據悉，日本地區受影響店鋪包括以紅麴作為原料的大塚食品「紅豆腐」，目前已經收回700份商品；竹屋一款紅麴味增，回收約750份；愛知縣「甘強酒造」出產的紅麴梅酒亦已宣布回收。

寶酒造周日宣布回今年1月底起，亦回收早前以期間限定方式在日本各大超市和便利店發售的300毫升及750毫升「松竹梅白壁藏『澪（みお）』PREMIUM〈ROSE〉」，共約9.6萬支，該產品以紅麴原料作為著色劑；ZERO PLUS上周五（22日）亦宣布回收一款，使用小林製藥紅麴原料製造的濃厚芝士餅乾，回收數量約700份，目前暫未確認有任何消費者健康受影響。

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責任編輯：羅嘉欣