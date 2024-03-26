無品乘客｜大媽搭巴士大聲播片兼鬧車長　港男1招反擊勁過大悲咒：人無恥便無敵

▲ 一名大媽乘坐巴士時大聲播片兼鬧車長，激嬲港男1招反擊，被讚勁過大悲咒。

港人搭長途巴士都想休息片刻，但遇到有人大聲播片，真是會心煩氣躁！繼早前有港女向一對開大喇叭睇抖音片的夫婦播《大悲咒》之後，有另一名港男在巴士上遇到大媽大聲播抖音片，經多番提示徒勞無功後，他唯有使出絕招迫其滅聲，其後她更因自己沒有按鐘被「飛站」而辱罵車長，令港男再度氣上心頭。

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該名港男在facebook群組「屯門公路塞車關注組」上載相片發帖文表示，上周五（22日）晚上約7時半，他乘坐九巴由華都花園前往葵芳，當巴士駛至屯門公路時，該名坐近落車門口「關愛座」的大媽打開手機兼開大喇叭看抖音影片，「全車只得我跟他跟我媽3個人，該女士的行為完全影響車上的人士以及巴士司機」。

港男稱已多次溫馨提示該名大媽，惟她完全沒反應，港男便「爆seed」向她大聲勸告，然而只換來冷冷的一句：「乜好嘈咩？」讓港男不禁慨嘆：「果然人無恥便無敵」。

▲ 坐近落車門口「關愛座」的大媽被指打開手機兼開大喇叭看抖音影片。（「屯門公路塞車關注組」facebook群組圖片）

經過一輪對話後，大媽雖然願意較低聲浪，可是當巴士駛至大窩口港鐵站時，她沒有撳鐘下車，結果巴士「飛站」駛走，她不久後發現才迅速撳鐘，但巴士已駛離並前往下一個站，於是大媽走上前辱罵司機有心不停車，又不知想車她到哪裏去。車長不斷解釋，但她沒有接受且繼續辱罵車長，令港男忍不住再「爆seed」。

呀女士呀，守下規矩啦，一程車，俾我X少兩次，面人地俾，架就自己丟！

港男希望大媽的親朋戚友看到帖文後，可以教育她。帖文引來網民討論，紛紛讚揚樓主直接斥責「做得好」、「勁過大悲咒」、「多謝你為車長發聲」等。

另有人建議樓主也可以播《大悲咒》反擊，「對無賴係要比佢更無賴」、「同呢啲冇文化嘅人，只可以用大悲咒感化佢」。不過，港對此男回應指，播《大悲咒》會影響車長，「個司機好慘㗎」。他又分享自己以前都會在車上和朋友聊天，但自覺會滋擾人之後，就沒有再在車上高談闊論。

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責任編輯：王明芳