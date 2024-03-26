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Mayanne小喇叭丨麥美恩與岑麗香識於微時　 Mayanne曾致電香香哭訴

娛樂 11:06 2024/03/26

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麥美恩邀好姊妹岑麗香任《Mayanne小喇叭》嘉賓。

由麥美恩（Mayanne）主持TVB清談節目《Mayanne小喇叭》，在第5、6集分別邀請岑麗香、李亞男（Leanne），以及《仔仔一堂》的王賢誌（Vinci）、Juzco、Carson、Howard任嘉賓，探討姊妹情和同性戀。

第5集的嘉賓之一的岑麗香與麥美恩識於微時，二人都是從加拿大隻身來港發展，而且於入行前已認識，由於她們差不多時間入娛樂圈，因此特別投契。入行後，Mayanne立志要當主持人，香香則想拍劇當演員，雖然她們所走的路不同，亦無損二人的友情。

Mayanne小喇叭｜男人中年危機6大徵兆　50歲森美：我唔係天生好忠於太太

岑麗香與麥美恩識於微時。

打電話向岑麗香哭訴

Mayanne自爆，於入行初期曾打擾過香香：「選港姐後簽約，但當時因回到加拿大出席二哥的婚禮而錯失了一次主持機會。我致電給香香哭訴，她是一位有義氣的姐姐，聽我的心聲且很明白我。」

二人雖然並非經常見面，但姊妹關係卻很寶貴。香香這次帶同另一好姊妹Leanne上節目，Mayanne很開心能有此節目紀錄彼此的友情。

原來岑麗香與麥美恩是好姊妹。

麥美恩中學開始了解LGBT

另一集《Mayanne小喇叭》，同樣從溫哥華來港發展的王賢誌和Mayanne，在節目中跟一班仔仔大談同性戀。Mayanne透露一位溫哥華朋友很主動地跟她分享與仔仔的相處，助她了解同性戀者的感情故事。

Mayanne憶述中四、五時開始接觸到LGBT，說：「有些同學不喜歡異性，不過會很小心避免出現負面的Labelling，擔心一些字眼會傷害到他們。可能因以前就讀公立學校，包容性較高且較和諧及很少比較，感覺會開放一點。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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