職場奇聞｜不滿員工下班前裝滿水壺帶走 老闆發怒：公司資產不是這樣用

▲ 《愛回家》劇照。

公司的水只能在公司飲用？台灣有聲稱是公司老闆的網民在網上發帖指，公司員工會在下班前把水壺裝滿帶回家，令他怒罵：「公司的資產不是這樣用的！」，結果老闆的抱怨並沒有獲得其他網民的共鳴，反斥責他十分吝嗇。

綜合台灣傳媒報道，這名老闆日前在Dcard發文「不要把水壺裝滿水在（再）下班好嗎？」抱怨稱，公司平時是5點下班，但他卻發現在下午3點半左右，不少員工都會到茶水間將水壺裝滿，下班後繼續飲用，他強調，公司飲水機的水，僅提供給員工在上班時間飲用。

當我們老闆都眼瞎？公司的資產不是這樣用的！

不過，老闆的抱怨卻引發網民熱烈討論，很多網民都揶揄他十分吝嗇，有網民質疑公司難道會因為員工每天裝多了少少水而倒閉，但老闆則回應「這不是計較，這叫規矩！」。

也有網民表示，現在打工仔求職時不只是視乎薪金，更考慮到公司的福利，包括有沒有健身房、零食吧等，如果只是提供飲用水就能找到好人才，那是上輩子積了福，勸說老闆不要因為水而與員工斤斤計較。

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