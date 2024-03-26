吳若希被偷電話網上輯兇　發現與賊人僅一橋之隔：攞返嚟TVB畀番我

▲ 吳若希被人偷電話。

吳若希（Jinny）向來喜歡在社交網分享生活點滴，昨日（25 日）她突然發文指前日被人偷了電話，故參加婚禮也不能好好發個照片。

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透露電話被偷

Jinny再上載電話程式內找到她電話的現在位置，並留言：「話說，我尋日喺灣仔滙豐銀行附近俾人偷咗部電話，電話嘅IMEI係35 323395 805050 2。16分鐘之前，佢喺將軍澳出現過！」

她指已經報警報失電話，希望對方可以交還：「其實我都報咗警㗎啦～不如你乖乖哋攞返返嚟TVB畀番我啦～～何必呢？」

隨後，她再上載自己身處TVB的照片，跟自己遺失的電話只相隔一條橋。

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希望早日尋回電話

圈中好友陳詩欣建議她「報東張」，希望《東張西望》可以幫她尋回電話，很多網民留言希望她早日能尋回電話，Jinny亦有回覆「啲銀行Login喺晒入邊，身份驗證都要靠部電話，好多通告係入面～ 依家做嘢都唔方便。」



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