減肥大作戰︱169磅肥妹節食減肥1年後打回原形　靠1招不捱餓瘦出腹肌零反彈

▲ 169磅肥妹節食減肥，1年後打回原形；靠1招不捱餓瘦出腹肌0反彈！

【減肥/減肥方法/節食/瘦身】打工仔想減肥卻無時間運動，節食更是不可取，還有什麽方法可以幫助瘦身成功？台灣一名24歲肥妹作為過來人，就推薦大家1個方法，可以在不節食、少運動的情況下，仍瘦出腹肌不反彈！

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該名台灣女網民在社交媒體Dcard發文，分享減肥經驗。她表示，自己最胖時體重曾高達約169磅，和朋友站在一起的對比天差地遠，身上的肥肉更為生活帶來不便，於是她開始節食減肥：一天只吃一餐或兩餐，再加碼一星期運動3至4天。轉眼間，她的體重降至最輕約105磅，人變得自信，也會穿搭打扮起來。

然而，在靠節食減肥成功後僅1年，因非常不健康的減肥方式，女網民後續恢復正常食量，加上出現内分泌失調等問題，她又開始自我放棄、暴飲暴食，結果迅速復胖至約156磅。

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靠1招不挨餓7個月瘦出腹肌

女網民表示，復胖後的自己沒辦法再像之前那樣，無論是節食、運動，或是吃什麼代餐，都沒有效果，也找不到以前的減肥毅力，堅持不下去：

每天都覺得上班好累，下班還要進修英文課程，沒有一天睡得飽，更別說有力氣去運動了。

然而，就在她極度負面、不知所措時，她發現了有關「減重診所」的廣告，於是抱著試試看的心態求醫。

透過諮詢師和診所醫生的測量分析女網民的InBody數據，告知她的身體有許多地方都已經超標，若再不改善，健康就會響起警號！於是她開始配合飲食、持續覆診，大約過了3個月，她已明顯瘦了一圈，更出現若隱若現的腹肌；半年後，她以往穿著的褲子已變得非常鬆垮，「反正就是一直瘦瘦瘦」。

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女網民强調，自己在過程中沒有注射胃部肉毒桿菌、沒有動任何手術，也沒有吃任何代餐，只有自行購買乳清之類的高蛋白，補充蛋白質所需而已。她目前還在繼續療程，坦言過程嘔心瀝血，希望自己的減肥歷程能幫助到減肥戰友們重新燃起希望：

我的減肥方式比較推薦給像我這種沒什麼時間運動、或是減肥反反覆覆一直失敗的人，再者就是要有預算…… 在這些變化的過程中，我不需要餓肚子，不需要花大量的時間去運動，不會造成身體負擔，也不太會復胖，缺點就是要花一些錢，但是我真的覺得很值得！希望我的經歷可以讓各位知道別輕易放棄自己，人生還是有希望的！

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責任編輯：羅嘉欣