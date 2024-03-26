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升中面試︱中一自行面試揭曉RO成績為王？ 正取生+備取生定義拆解

升學教育 11:25 2024/03/26

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教育局成績次第Rank Order的定義。

【升中面試/中一面試/成績次第】2024年至2025年度中一自行面試3月27日放榜，有家長在子女失落自行面試後感嘆「RO為王」，究竟RO成績指的是甚麽？正取生及落選生的定義又是甚麽？

1. 甚麽是Rank Order？

教育局提供的學生成績次第(Rank Order)，是指教育局按學生的呈分試成績，就申請同一所中學的所有學生的排名。舉個例子，例如A中學有1,000人申請，教育局會將1,000名申請者的成績從小到大排序，中學可以根據自己的實際情況而安排申請學生是否進行面見。

2.Rank Order是保密嗎？ 

教育局提供的學生成績次第(Rank Order)是保密，申請學生不會知道自己的成績次第。 

3. 正取生定義

若學生在自行階段獲第一志願或第二志願中學取錄（即正取生），家長均會在3月27日收到錄取通知，正取生毋須再參加4月中至5月的中一統一派位申請。正取生若同時獲直資中學錄取，則需要在4月10日或之前，決定是否保留直資中學的學位。

4. 備取生定義

即學生屬於第一志願中學或第二志願中學的備取生，惟中學不會公佈備取生名單，家長要等到7月9日放榜日才收到消息。

在中一「自行分配學位」階段，學生可向全港任何兩間中學遞交申請，不受校網限制。教育局自去年起推出電子化申請方式，家長可以透過「智方便+」綁定帳戶，透過「中一派位電子平台」遞交自行分配學位申請及查閱申請結果。

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