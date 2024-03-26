麥明詩盛勁為結婚丨林作裕美更多婚照流出　發表愛的宣言：裕美是我人生最愛

▲ 林作向裕美發表「愛的宣言」！

十優港姐麥明詩（Louisa）與盛勁為（Keith）日前在遊艇會舉行婚宴，Louisa前度林作的媽媽王莉妮以一身粉紅色打扮「單拖」到場，更大讚新郎稱盛勁為，她說：「好靚仔、好有型又好有擔當，Louisa找到幸福......髮型比我兒子型，又夠高，我個仔...不是踩自己個仔，一比起來...。」

林作後來為母親的言論澄清，他寫道：「有其母必有其子」，其「聲明」內容是：「本人就母親發言澄清：佢同我一樣喜歡狗up，並不代表本人立場。」

林作未有停止向前度Louisa「示威」，向現任女友裕美發表愛的宣言！

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林作發表愛的宣言

林作接受傳媒訪問時回應：「我只能說裕美是我人生最愛，人靚、身材好、心地好，跟我的媽媽外貌相似，簡直是靚到一個地步。」

至於林媽王莉妮日前出席麥明詩婚宴時受訪指，起初很反對兒子林作與裕美拍拖，並指看到裕美悉心照顧入院的兒子後，就開始接受對方。

她又「開聲」指想兒子在今年內結婚，認為「準新抱」裕美屬合格，稱：「仲要俾啲時間，舊年8月先開始接受（裕美）。」

▲ 王莉妮（陳慧安 攝）

林作裕美婚照陸續曝光

麥明詩在「三八婦女節」（3月8日）當日率先於個人社交平台上載兩張與盛勁為的結婚相，林作突然在3月9日於個人社交平台上載「新郎哥照片」，相中的他身穿禮服、手持一大束花，可是卻眉頭深鎖，並寫：「點解要咁凍叫我影啲咁嘅嘢」。

裕美亦在個人社交平台上載身穿紅色婚紗的照片，相中的她大露背及香肩，並手拿住花遮下半邊臉，裕美也寫道：「點解咁凍叫我影啲咁嘅嘢！」

網民紛紛留言恭喜，也有人問二人是否真的結婚，裕美卻只以一個大笑emoji作回應，沒有作出正面回覆。

在3月中，婚紗公司公開更多林作與裕美婚照，不過林媽表示不知兒子影結婚相，更大爆麥明詩結婚對他做成剌激。

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