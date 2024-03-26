星二代︱楊思琦大女個性好動喜愛武術　 11歲楊卓穎獲爸爸遺傳運動基因

▲ 楊思琦大女將參加武術比賽！

前港姐冠軍楊思琦為單親媽咪，獨力照顧一對子女多年，轉眼間大女楊卓穎已經11歲，性格十分好動，早前楊思琦於社交平台上載卓穎練習武術的短片！

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將會參加武術比賽

楊思琦撰文透露女兒將代表SDM武藝館參加武術比賽，她寫道：「穎穎真係好鐘意武術，見佢呢段時間都好期待去分校上堂, 仲好努力咁練習, 見佢耐心聽從教練嘅教導，作為媽媽都感到好開心和著緊 ，希望穎穎喺今次比賽奪得好成績, 媽媽為你加油! 」

從短片所見，楊卓穎在教練的指導下練習武術，年紀輕輕的她有姿勢有實際，卓穎的生父吳帥為前內地跳水隊隊員，吳帥曾參加1996年亞特蘭大奧運會等多個國際大賽，退役後轉而擔任教練，看來楊卓穎遺傳了爸爸的運動細胞。

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楊思琦爆阿囡想做女俠

另外楊思琦分享大女想學武術的因由：

有一天， 女兒對我說：「我要當俠女！」

我還以為她說笑。

武術看似是男孩的專屬，但女兒原來對武術挺有興趣，

而且將第一次參加武術比賽，看到她打起功夫有板有眼，心感欣慰，

無論這次比賽結果怎樣，最好就是讓她有難得的體驗，吸取經驗！

乖女兒， 加油！ 媽媽愛你

現年45歲的楊思琦於2011年宣佈與李泳豪分手，為內地跳水運動員吳帥未婚產女做單親媽媽，受盡千夫所指，兩年前接受陳志雲訪問時，楊思琦強調經過深思熟慮才決定獨力撫養女兒，並自言很喜歡小朋友，不想抹殺BB的生存權利，但也承受了好大壓力。

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