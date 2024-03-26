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英國王室｜凱特王妃患癌父母最先得知　織起「安全網」保護3外孫力挺威廉

家事百科 12:29 2024/03/26

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凱特王妃患癌父母化身神隊友，織起「安全網」保護3外孫、力挺威廉。

【凱特王妃患癌/威廉王子/英國王室】英國凱特王妃（Kate Middleton）宣布患癌震驚全球，外媒報道凱特父母早在1月已得知消息，他們隨即化身神隊友，織起「安全網」，保護3名外孫免受影響，並全力支持威廉王子，幫助他們度過難關。

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凱特患癌｜父母1月已得悉

據《鏡報》報道，凱特的父親Michael和母親Carole在凱特1月被診斷患癌時已率先得悉消息，儘管他們感到「極度沮喪」，但仍將10歲的喬治王子（Prince George）、夏洛特公主（Princess Charlotte），8歲的路易王子（Prince Louis）3名外孫放在首位。

王室評論員拉科姆（Duncan Larcombe）形容凱特的娘家是一個相當普通的家庭，其父母給予威廉一家很多支持，他們團結在一起，為年幼的孩子織起一張安全網，以保護他們，對凱特而言，孩子們在這個時刻得到悉心照料至關重要。

凱特父母。（圖片來源：AFP）

拉科姆表示，威廉對於Michael和Carole來說，如同半個兒子。凱特來自一個非常緊密的家庭，而這正是威廉從小到大缺少的東西，Michael和Carole可填補他因母親戴安娜皇妃早逝失去的安全感，他們亦會以各種方式支持威廉一家。

凱特患癌｜謠言迫使公布病情

凱特自1月接受腹部手術後失蹤多月，網絡上的陰謀論四起，拉科姆認為，凱特因為種種謠言才會被迫拍片宣布患癌，並形容她非常勇敢。

凱特父母將3名外孫放在首位。（圖片來源：AFP）

另一名王室專家菲茨威廉斯（Richard Fitzwilliams）表示，威廉是凱特抗癌路上的重要支柱，他一直把家庭放在首位，他將嘗試平衡花在凱特、孩子與王室活動的時間，預計會多花時間處理家中事務，特別是送孩子上學，

凱特患癌｜胞弟發文打氣

而凱特的弟弟James Middleton，亦在社交平台貼出兩姐弟的童年合照，為凱特打氣，「過去幾年，我們一起攀爬過許多高山。身為你的家人，我們也會陪你爬過這座山」。

凱特的弟弟James Middleton分享姐弟的童年合照，為凱特打氣。（圖片來源：Instagram）

凱特患癌｜3子女幫忙做家務

凱特1月接受手術後，有外媒報道其媽媽Carole及保母，都有到凱特的家中照顧她。而3子女都很乖巧，除了幫忙做家務，更給媽媽講他們喜歡的故事書、幫她斟茶等。報道更指凱特有孩子的陪伴，精神就會好。

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責任編輯：王明芳

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