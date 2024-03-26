飲水習慣｜日本餐廳只提供冰水原因曝光　日男赴台餐廳飲暖水即吐揭1情況才喝暖水

▲ 日本餐廳只提供冰水原因曝光，日男赴台餐廳飲暖水即吐，揭1情況才喝暖水。

【日本/餐廳/冰水/暖水】飲暖水是不少港人的習慣，但俗話說「各處鄉村各處例」，世界各地都有些許飲食文化差異。一名日本人曾到台灣餐廳用餐，當他喝了一口暖水後卻立即吐掉，更直呼「好嘔心」！對此，有居台逾8年的日本人妻揭露關鍵原因，表示在1情況之下，日本人才會喝暖水。

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在台灣節目《小明星大跟班》中，一名居台已有8年的日本人妻Sumi，分享台灣與日本的飲食文化差異趣事。台灣、香港等地都習慣飲暖水，但Sumi表示，日本餐廳都會加冰塊，且附上的水都是很冰的冰水。

Sumi續指，有次日本家人來台用餐，發現餐廳提供暖水，她弟弟喝了一口之後馬上吐了出來，更崩潰高呼：「這個溫溫的好噁心！」最後只能喝冰凍的啤酒。

節目中亦有嘉賓表示，日本人可以直接喝生水，但自己如果要溫水，因為不知道日文中「溫水」如何表達，就會用日本要求「一半冷水跟一半熱水加在一起」。其他主持人及嘉賓亦有幫忙剖析原因，日本即使在冬天都是提供冰水，因此他們推測，由於過去冰塊很少、不好做，故出於禮貌他們會提供冰水來招呼客人，代表歡迎光臨，是日本人表達盛情款待的意思。

Sumi又解釋，日本人通常在生病或食藥時才會喝溫水，因此他們一喝到溫水便會覺得很嘔心。不過已經來台8年的她，已經習慣飲溫水，覺得對腸胃很好。

9大飲水時機

台灣營養師程涵宇曾在其Facebook專頁及個人網站上發文，指出人體構造有7成都是水份，因此每天都要確保自己飲足夠的水。程涵宇指出，水有6大重要功能，包括促進代謝、排除廢物、代謝營養素、調節體溫、構成細胞成分，以及潤滑作用。她又列出9個重要的喝水時機，以及在該時機飲水的作用。

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程涵宇提醒，飲水速度不宜太快，也應培養飲水的習慣，不要在想到的時候才喝、沒想到就不喝；另外她亦指出不要猛灌水，指對身體並沒有好處。至於每天應該喝多少水，她就建議用體重（kg）x 30ml的方式算出一天的目標飲水量，如果正處於減脂期間，則可以用體重（kg）x 40ml來計算。

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責任編輯：羅嘉欣