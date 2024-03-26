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【亞洲潑水音樂節 】6月再度登陸本港預告送機票　早鳥門票3.27起發售

社會 11:27 2024/03/26

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熱門 麥明詩 超市大搜查 古淖文 新手爸媽 癌症殺手 中一面試 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

（文化娛樂製作公司6DX提供）

全球最大型的潑水音樂派對「S2O亞洲潑水音樂節」去年首度登陸香港，吸引超過23,500位參加者。今年音樂節將於6月8及9日在中環海濱活動空間再次舉行。

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今年活動擴大了濕身區空間，並提升噴水及舞台音響效果，以「Hydro Reactor（水動能量裝置）」為主題的主舞台，配合 S2O 獨有的「360 度環迴噴水系統」。

在非濕水區的「Summer Beats Zone」，今年將設有 Rapper 表演 & Dance Battle 區，廣邀全球Rapper及街舞潮人與本地精英在擂台交流切磋，期間有本地DJ播夜節拍下。 今年亦會再度設有 Glam Zone 和 Food Village，以供入場人士濕身後，整理儀容甚至由專人為你改裝。Food Village 則設有多款美食。

今年 S2O 香港站獲得「香港旅遊發展局」、「香港品牌」、「香港國際機場」及「泰國政府旅遊局」的支持；「香港國際機場」更會送出機票給本地市民及旅客，詳情將於稍後公佈。大會指，活動舉行日適逢端午節長周末，希望可以吸引更多東南亞、內地、特別是鄰近粵港澳大灣區的旅客參與。

早鳥優惠將於星期三（3 月 27 日）上午11時於 Klook 展開。 早鳥優惠將於星期三上午11時起展開開售。每人最多可購買8張門票。 早鳥門票售罄後，公開門票將會緊接開賣。

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早鳥優惠： 兩款門票如下：

（1） 早鳥基本通行（GA）門票 （*General Admission） *可享用一般區域及濕區

  •  [GA] 早鳥優惠 1 天通行門票 港幣$780
  •  [GA] 早鳥優惠 2 天通行門票 港幣$1,280

 （2） 早鳥 VIP 通行門票 *可享用 VIP 入口、VIP 專屬非濕水專區、VIP 儲物室、VIP 洗手間、一般區域及濕區

  •  [VIP] 早鳥優惠 1 天通行門票 港幣$1,680
  •  [VIP] 早鳥優惠 2 天通行門票 港幣$2,680

B. 公開發售門票 ： 兩款門票如下：

（3） 基本通行（GA）門票 （*General Admission） *可享用所有一般區域及濕區

  •  [GA] 1 天通行門票 $980
  •  [GA] 2 天通行門票 $1,580

（4） VIP 通行門票 *可享用 VIP 入口、VIP 專屬非濕水專區、VIP 儲物室、VIP 洗手間、一般區域及濕區

  •  [VIP] 1 天通行門票 港幣$1,880
  •  [VIP] 2 天通行門票 港幣$2,880

全球第一個結合音樂與水的「S2O 亞洲潑水音樂節（S2O Songkran Music Festival）」，將潑水象徵洗去厄運迎接新年的泰國傳統、結合強勁電子舞曲及流行音樂，每年均吸引成千上萬來自世界各地的粉絲參加。由泰國著名 Talk Show 主持人Woody Milintachinda及其弟弟前外交官Pulin Milintachinda創辨。

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責任編輯：陳麗娜

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