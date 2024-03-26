恐怖情人丨億萬投行董事被揭是「家暴男」　前妻控訴4宗罪法庭判賠咁多錢【附恐怖情人3大特徵】

【恐怖情人/摩根大通/投資銀行/家暴】人往往有許多面相，眼見的未必就是真實。40歲出頭的陳宣任是美國摩根大通台灣投資銀行業務執行董事，不但年收入驚人，更一向因紳士形象而備受外界讚賞。不過，早前他卻遭前妻入稟法庭控告其家暴，更被大爆婚姻期間，屢對妻子施以言語、精神、肢體暴力，最終台北地方法院判他須賠償新台幣258萬元（約港幣63萬元）。

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台北地方法院審理案件時，判決陳宣任確有對妻子施暴，文件中亦記載陳宣任於婚姻期間有近20次的暴力行為。據當地傳媒指，他經常因芝麻綠豆般的小事發狂，只要妻子做一些稍有不合他心意的事情，他便會失控，當著人面前咆哮：「妳在這裡沒有任何的話語權！」「shut the fuck up.」「妳他媽的！妳人更髒啦！髒人、廢人啦！」甚至向家人表示：「媽媽去死最好！」「趕快去死！」等。

除了言語暴力，法庭文件又指2021年6月起，陳宣任數次對妻子施予肢體暴力，除拳打腳踢或丟擲物品，在某次雙方拉扯間，陳妻眼鏡更被摔斷，妻子後來花高價修好，陳又再出言羞辱她：「這就是妳眼鏡的錢啦！眼鏡的錢。」「妳就是死要錢嘛！」接著將4張千元新鈔對折，來回刮妻子臉頰再丟給對方，導致她臉部割傷，身體也有多處瘀傷。陳甚至揚言：「把妳打到爆！妳告我！告！告！盡量告！」

▲ 陳宣任於摩根大通台灣投資銀行業務任職高層，年收入十分可觀，卻被前妻大爆他不為人知的惡行。

恐怖情人特徵

精神科專科醫生吳燕婷表示，其實恐怖情人是不分男女，而且除了肢體暴力外，其共通特徵還包括自信不足、情緒反覆、起伏較大、性格不定、容易焦躁不安、控制欲強....等等。

吳燕婷指其實同伴侶之間的相處，只要其中一方感覺有壓迫、被控制、便可以稱對方為恐怖情人。恐怖情人常見的行為則主要分作3大類:

貶低伴侶價值

控制伴侶

有暴力及要脅行為

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責任編輯：羅嘉欣