  • 29°C
香港時間 : 2024326日 (週二) 14:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 麥明詩 超市大搜查 古淖文 新手爸媽 癌症殺手 中一面試 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

恐怖情人丨億萬投行董事被揭是「家暴男」　前妻控訴4宗罪法庭判賠咁多錢【附恐怖情人3大特徵】

健康資訊 13:42 2024/03/26

分享：

分享：

熱門 麥明詩 超市大搜查 古淖文 新手爸媽 癌症殺手 中一面試 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

【恐怖情人/摩根大通/投資銀行/家暴】人往往有許多面相，眼見的未必就是真實。40歲出頭的陳宣任是美國摩根大通台灣投資銀行業務執行董事，不但年收入驚人，更一向因紳士形象而備受外界讚賞。不過，早前他卻遭前妻入稟法庭控告其家暴，更被大爆婚姻期間，屢對妻子施以言語、精神、肢體暴力，最終台北地方法院判他須賠償新台幣258萬元（約港幣63萬元）。

最新影片:

Healthy Life
Healthy Life｜年少苦讀變尖子一度欲輕生　澳洲回流成人生轉捩點　半生鑽研心理學：盼用知識回饋社會

台北地方法院審理案件時，判決陳宣任確有對妻子施暴，文件中亦記載陳宣任於婚姻期間有近20次的暴力行為。據當地傳媒指，他經常因芝麻綠豆般的小事發狂，只要妻子做一些稍有不合他心意的事情，他便會失控，當著人面前咆哮：「妳在這裡沒有任何的話語權！」「shut the fuck up.」「妳他媽的！妳人更髒啦！髒人、廢人啦！」甚至向家人表示：「媽媽去死最好！」「趕快去死！」等。

除了言語暴力，法庭文件又指2021年6月起，陳宣任數次對妻子施予肢體暴力，除拳打腳踢或丟擲物品，在某次雙方拉扯間，陳妻眼鏡更被摔斷，妻子後來花高價修好，陳又再出言羞辱她：「這就是妳眼鏡的錢啦！眼鏡的錢。」「妳就是死要錢嘛！」接著將4張千元新鈔對折，來回刮妻子臉頰再丟給對方，導致她臉部割傷，身體也有多處瘀傷。陳甚至揚言：「把妳打到爆！妳告我！告！告！盡量告！」

陳宣任於摩根大通台灣投資銀行業務任職高層，年收入十分可觀，卻被前妻大爆他不為人知的惡行。

恐怖情人特徵

精神科專科醫生吳燕婷表示，其實恐怖情人是不分男女，而且除了肢體暴力外，其共通特徵還包括自信不足、情緒反覆、起伏較大、性格不定、容易焦躁不安、控制欲強....等等。

吳燕婷指其實同伴侶之間的相處，只要其中一方感覺有壓迫、被控制、便可以稱對方為恐怖情人。恐怖情人常見的行為則主要分作3大類:

  • 貶低伴侶價值
  • 控制伴侶
  • 有暴力及要脅行為

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【恐怖情人】18歲少女去畢業旅行　慘遭前男友勒死陳屍酒店內
16:35 2023/06/16
【恐怖情人】18歲少女去畢業旅行　慘遭前男友勒死陳屍酒店內
【恐怖情人】躁夫疑妻出軌開房　當街桶死老婆姦夫怒吼：你活該
17:30 2023/07/23
【恐怖情人】躁夫疑妻出軌開房　當街桶死老婆姦夫怒吼：你活該
【恐怖情人】27歲放射師為追求女同事飲品中落毒　被捕作供：想照顧她拉近距離
14:20 2023/08/24
【恐怖情人】27歲放射師為追求女同事飲品中落毒　被捕作供：想照顧她拉近距離

你可能感興趣

【恐怖情人】18歲少女去畢業旅行　慘遭前男友勒死陳屍酒店內
16:35 2023/06/16
【恐怖情人】18歲少女去畢業旅行　慘遭前男友勒死陳屍酒店內
【恐怖情人】躁夫疑妻出軌開房　當街桶死老婆姦夫怒吼：你活該
17:30 2023/07/23
【恐怖情人】躁夫疑妻出軌開房　當街桶死老婆姦夫怒吼：你活該
【恐怖情人】27歲放射師為追求女同事飲品中落毒　被捕作供：想照顧她拉近距離
14:20 2023/08/24
【恐怖情人】27歲放射師為追求女同事飲品中落毒　被捕作供：想照顧她拉近距離
健康問題 投資銀行 台灣

最高瀏覽

遊日注意｜日本爆發「食人菌」疫情　醫生警示：6類人致命率高
遊日注意｜日本爆發「食人菌」疫情　醫生警示：6類人致命率高
北上消費︱八達通「全國通」$88通行320個城市　一文看清購買地點+增值方法+儲值上限
北上消費︱八達通「全國通」$88通行320個城市　一文看清購買地點+增值方法+儲值上限
飲食攻略｜中年男暴飲暴食心臟缺氧　醫生教吃1種菜3個月緩解三高
飲食攻略｜中年男暴飲暴食心臟缺氧　醫生教吃1種菜3個月緩解三高
中年好聲音2丨黃劍文不入三甲網民感可惜　堅持追夢冇放棄背後身世勁可憐
中年好聲音2丨黃劍文不入三甲網民感可惜　堅持追夢冇放棄背後身世勁可憐