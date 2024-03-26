自助餐優惠｜黃竹坑南灣如心酒店自助餐買一送一　$239起任食麵包蟹+雪花蟹腳+榴槤美食

▲ KKday今日（26日）推出香港黃竹坑I-O-N南灣如心酒店自助餐買一送一優惠，以東南亞的榴槤斑蘭美食為主題，低至$239可任食麵包蟹及雪花蟹腳等。（KKday圖片）

【自助餐優惠】海鮮+榴槤迷注意！黃竹坑I-O-N南灣如心酒店推出「榴槤．斑蘭狂熱東南亞美食之旅」自助餐，KKday今日（26日）更推出限時買一送一優惠，人均低至$293即可任食麵包蟹、雪花蟹腳及多塚款榴槤美食，即睇詳情！

最新影片推介：

由4月2日起，黃竹坑I-O-N南灣如心酒店將推出以東南亞為主題的自助餐，假日自助午餐精選冰鎮海鮮有麵包蟹、雪花蟹腳等，另有水蟹粥、斑蘭葉包雞、馬來沙嗲串燒、以馬來西亞D24及D197榴槤炮製的榴槤芝士蝦、榴槤松子魚塊及榴槤芝士炸豆腐。甜品則有榴槤炸彈、榴槤竹炭瑞士卷、斑蘭榴槤蛋糕、斑蘭椰汁珍多冰等。

而自助晚餐除了以上食品之外，更加入以馬來西亞D24及D197榴槤炮製的榴槤忌廉蟹，榴槤迷不容錯過。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

預訂日期：2024年3月26日至4月1日23:59

用餐日期：2024年4月2日至5月9日

地址：香港仔黃竹坑道55號南灣如心酒店P3樓I-O-N

【KKday 快閃限量搶– 買一送一】

「榴槤．斑蘭狂熱東南亞美食之旅」假日自助午餐連汽水無限暢飲

用餐時間：12:00–14:30

優惠價：星期六日及公眾假期$478/2位，平均$239/位（原價$876/2位）

【KKday 快閃限量搶– 買一送一】

「榴槤．斑蘭狂熱東南亞美食之旅」自助晚餐連汽水無限暢飲

用餐時間：18:30–21:30

優惠價：星期一至五$586/2 位，平均$293/位（原價$1,074/2 位）

星期六日及公眾假期$634/2位，平均$317/位（原價$1,162/2位）

*以上已包括原價加一服務費

【訂購連結】

TOPick學生進步獎2024現正接受申請：https://tinyurl.com/progresstpartx

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：林綺玲