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再見‧枕邊人丨67歲張國強體型弗爆　凍齡達人KK分享養秘訣

娛樂 12:53 2024/03/26

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《再見‧枕邊人》張國強

TVB劇《再見‧枕邊人》昨晚（3月25日）劇情內，「大凌生」凌頌恆（張國強飾）與兒子Alex（鄭俊弘飾）關係似相當微妙。在《再見‧枕邊人》Big Boss的網上競猜高踞頭三位的張國強（KK），在昨晚更展現神級「一秒慈祥變銳利」絕技。

當中劇情場口講述「大凌生」與Alex齊齊攀石，「病壞」Alex全程遠遠落後之餘，更辛苦到面都青埋，令虎父「大凌生」冇晒符。

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《再見‧枕邊人》

向來希望兒子盡快生性的「大凌生」，為了勉勵Alex早日自強，更語重心長地向兒子拋出一句：「Daddy可以幫你Plan，但條路都要靠你自己爬」，言談間滿是慈愛。

不過向來滿肚密圈、心機拍得住Rachel的「大凌生」，當接過一通緊要電話後立馬面色一沉，眼神更是一秒間變得異常銳利。

《再見‧枕邊人》

張國強騷結實老鼠仔

昨晚除了KK的演技讓人驚艷，他弗爆的體型及依然光滑的皮膚亦令不少網民羨慕，攀石時更驚現超結實老鼠仔。

現年67歲的KK，之前遭網民「野生捕獲」時獲讚凍齡達人，KK受訪時亦笑言一直以來確有很多網友問他保養心得，只是謙虛的他一直不知要如何回應：「其實依家大家都好識得保養架喇。」

《再見‧枕邊人》

KK續指，除要多謝父母遺傳了好的基因給自己外，亦認為運動員底子、規律飲食習慣及保持心境開朗很重要：「體力方面可能我運動員出身，有嘅好底子啦；至於飲食都冇乜特別，主要係唔好暴飲暴食同唔煙酒。同埋好多謝屋企人為我分擔咗屋企唔少責任，令我可以專心做自己鍾意做嘅嘢，心境開朗都可能關事。」

談到攀石場口，KK笑言由於有剪接幫忙，故拍攝時難度不算太高，反而因為天雨關係，令到拍攝一再受阻：「咁啱落大雨，變咗有少少時間用咗嚟等，同埋爬嘅時候都有少少濕滑，要小心啲。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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