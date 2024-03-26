  • 29°C
香港時間 : 2024326日 (週二) 14:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 麥明詩 超市大搜查 古淖文 新手爸媽 癌症殺手 中一面試 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

家居風水丨七師傅列5大家居破財黑點　盡量勿養魚做錯1事恐惹官非

休閒消費 13:38 2024/03/26

分享：

分享：

熱門 麥明詩 超市大搜查 古淖文 新手爸媽 癌症殺手 中一面試 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

七師傅日前在社交平台分享家居風水布局，列5大家居破財黑點。

七仙羽七師傅日前在社交平台分享家居風水布局，表示「一進屋就知道主人正破財、財運不順利」，特別提到做錯一件事重則會惹是非官非。她指家中囤積過多雜物，佈置凌亂會影響財氣流動。此外，不少人認為家中養魚催旺財氣，但原來方位放錯竟會破大財！

最新影片推介：

童學園
施政報告丨調查指教育同工對國家前景充滿信心　善德基金提建議加強愛國教育

早前七師傅上門睇家宅風水，她表示「一進屋就知道主人正破財、財運不順利」，並逐一列5大家居破財黑點布局。

1. 屋子亂多雜物

都市人平日愛購物，忙碌工作未有閑暇執恰，容易囤積雜物。師傅指出「屋子亂，多雜物，破壞財氣流動」，大家記得定時清理家居，清走不需要的多餘物品。

2. 魚缸放錯位置

不少人認為水為財，所以會在家中養魚催旺財氣。七師傅提醒，魚缸放在五黃災煞位會破財，之後會有爭議，甚至是非官非。養魚在西位（五黃位），要搬去北方或不養。由於每年要放方位，因此七師傅建議盡量不要養魚，以免放錯位置破大財。

點擊圖片放大
+7
+6

3. 客廳房間大門前方有大樹

至於客廳及房間方面，若大門前方大樹擋住，要用符鎖壓制。左後方有電磁煞，影響身體及判斷力，要用big bird （大鳥）去化。

4. 廚房方向不好

如果廚房方向不好就會漏財，需要藏符、藏金米。由於單位的主人房對面有壁刀煞，所以要用植物化。

5. 懷舊擺設易招陰

七師傅表示，由於該單位四邊太多樹陰煞，屋主原先擺放了怪形十八羅漢、枯石、落葉畫、懷舊物品等，擺設易招陰，陽氣不足。針對今年病位在大門（東南方）及災煞位大廳（西方），建議用金磚化。

七師傅期後再補充，「只改風水是不全部的，必須各方面調整。」，建議大家看風水前，先來佛堂免費問神明，找出不順利的原因，可能受祖墳影響、先人未超渡、嬰靈未超渡、冤親債主糾纏等。

只有找到了根源，再對症下藥，便能事半功倍，更徹底更快速擊破問題的所在。

TOPick學生進步獎2024現正接受申請：https://tinyurl.com/progresstpartx

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：王明芳

相關文章

六合彩攻略｜羅比命理師拆解橫財運面相　2種顏色戰衣催財較易中六合彩
16:00 2024/03/22
六合彩攻略｜羅比命理師拆解橫財運面相　2種顏色戰衣催財較易中六合彩
六合彩｜羅比命理師分享六合彩最強攻略　選投注站注意1方位+3大生肖最有橫財運
19:18 2024/03/20
六合彩｜羅比命理師分享六合彩最強攻略　選投注站注意1方位+3大生肖最有橫財運
龍年運程｜WhatsApp龍年溝通秘笈　風水師分享十二生肖逢凶化吉秘訣
18:33 2024/02/08
龍年運程｜WhatsApp龍年溝通秘笈　風水師分享十二生肖逢凶化吉秘訣

你可能感興趣

六合彩攻略｜羅比命理師拆解橫財運面相　2種顏色戰衣催財較易中六合彩
16:00 2024/03/22
六合彩攻略｜羅比命理師拆解橫財運面相　2種顏色戰衣催財較易中六合彩
六合彩｜羅比命理師分享六合彩最強攻略　選投注站注意1方位+3大生肖最有橫財運
19:18 2024/03/20
六合彩｜羅比命理師分享六合彩最強攻略　選投注站注意1方位+3大生肖最有橫財運
龍年運程｜WhatsApp龍年溝通秘笈　風水師分享十二生肖逢凶化吉秘訣
18:33 2024/02/08
龍年運程｜WhatsApp龍年溝通秘笈　風水師分享十二生肖逢凶化吉秘訣
風水 七仙羽 家品 裝修設計 家居

最高瀏覽

遊日注意｜日本爆發「食人菌」疫情　醫生警示：6類人致命率高
遊日注意｜日本爆發「食人菌」疫情　醫生警示：6類人致命率高
北上消費︱八達通「全國通」$88通行320個城市　一文看清購買地點+增值方法+儲值上限
北上消費︱八達通「全國通」$88通行320個城市　一文看清購買地點+增值方法+儲值上限
飲食攻略｜中年男暴飲暴食心臟缺氧　醫生教吃1種菜3個月緩解三高
飲食攻略｜中年男暴飲暴食心臟缺氧　醫生教吃1種菜3個月緩解三高
中年好聲音2丨黃劍文不入三甲網民感可惜　堅持追夢冇放棄背後身世勁可憐
中年好聲音2丨黃劍文不入三甲網民感可惜　堅持追夢冇放棄背後身世勁可憐