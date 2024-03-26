家居風水丨七師傅列5大家居破財黑點　盡量勿養魚做錯1事恐惹官非

▲ 七師傅日前在社交平台分享家居風水布局，列5大家居破財黑點。

七仙羽七師傅日前在社交平台分享家居風水布局，表示「一進屋就知道主人正破財、財運不順利」，特別提到做錯一件事重則會惹是非官非。她指家中囤積過多雜物，佈置凌亂會影響財氣流動。此外，不少人認為家中養魚催旺財氣，但原來方位放錯竟會破大財！

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早前七師傅上門睇家宅風水，她表示「一進屋就知道主人正破財、財運不順利」，並逐一列5大家居破財黑點布局。

1. 屋子亂多雜物

都市人平日愛購物，忙碌工作未有閑暇執恰，容易囤積雜物。師傅指出「屋子亂，多雜物，破壞財氣流動」，大家記得定時清理家居，清走不需要的多餘物品。

2. 魚缸放錯位置

不少人認為水為財，所以會在家中養魚催旺財氣。七師傅提醒，魚缸放在五黃災煞位會破財，之後會有爭議，甚至是非官非。養魚在西位（五黃位），要搬去北方或不養。由於每年要放方位，因此七師傅建議盡量不要養魚，以免放錯位置破大財。

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3. 客廳房間大門前方有大樹

至於客廳及房間方面，若大門前方大樹擋住，要用符鎖壓制。左後方有電磁煞，影響身體及判斷力，要用big bird （大鳥）去化。

4. 廚房方向不好

如果廚房方向不好就會漏財，需要藏符、藏金米。由於單位的主人房對面有壁刀煞，所以要用植物化。

5. 懷舊擺設易招陰

七師傅表示，由於該單位四邊太多樹陰煞，屋主原先擺放了怪形十八羅漢、枯石、落葉畫、懷舊物品等，擺設易招陰，陽氣不足。針對今年病位在大門（東南方）及災煞位大廳（西方），建議用金磚化。

七師傅期後再補充，「只改風水是不全部的，必須各方面調整。」，建議大家看風水前，先來佛堂免費問神明，找出不順利的原因，可能受祖墳影響、先人未超渡、嬰靈未超渡、冤親債主糾纏等。

只有找到了根源，再對症下藥，便能事半功倍，更徹底更快速擊破問題的所在。

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責任編輯：王明芳