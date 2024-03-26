心臟健康｜耳朵現1特徵或增心血管堵塞風險　醫生教3招自測血管健康

▲ 台灣有醫生教路，可用3招自測心血管健康。

【耳朵/特徵/心血管健康/心肌堵塞/心臟病/腦中風/心血管堵塞】根據衞生防護中心資料，心血管疾病在香港是導致死亡和疾病的主要原因，2022年便錄得10,655宗相關登記死亡個案。台灣就有醫生分享3種簡單方法，無需機器即可迅速自測血管健康，其中若發現耳朵有1種特徵，可能增加心血管堵塞的風險。

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台灣心臟外科醫生甘宗本在節目《挖健康》中教路，可用以下3招自測血管是否出現問題。

1. 觸摸脈搏

甘宗本說明，人體手部有橈動脈和尺動脈，而足部最高點則有足背動脈，可以直接用觸摸的方式來感受脈搏跳動。反之，如果觸摸的時候感受不到脈動，便有可能是血管堵塞。

2. 握拳後張開手

將手握成拳頭，然後再迅速張開，只要手掌能在3秒內恢復血色，便代表血管暢通、血液循環正常。

3. 觀察耳朵外觀

甘宗本指，如果耳垂位置出現較深的裂溝，可能代表血液循環出現問題，建議求醫進行檢查。他引述外國研究，表示如果耳垂有很深的裂隙，心血管堵塞的風險會稍微增高。

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根據史丹佛醫學院及美國國家醫學圖書館資料，耳垂有深裂溝／摺痕又稱作「法蘭克徵象」（Frank’s sign），是由美國胸腔醫學專家Sanders T. Frank在20名心絞痛患者身上發現這種紋理而命名。研究指出，冠狀動脈疾病、周邊動脈阻塞性疾病，以及腦血管疾病的患者身上皆會出現這種耳垂摺痕，因此可推斷心血管健康與耳垂摺痕之間存在關聯。

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責任編輯：羅嘉欣