醫療發展｜港安醫療與復星健康締結戰略合作協議　共譜健康大灣區新篇章

【大灣區／醫療發展／香港港安醫院／復星健康】港安醫療與復星健康於本月7日正式簽署戰略合作協議，結合雙方在醫療領域的資源、專業知識與經驗，推動大灣區內的醫療服務水平，未來項目包括利用人工智能及遠程醫療等新興技術，改善病人診療過程及提升醫療服務效率；亦會通过多个協作項目，促進兩地專業人材交流。是次結盟不僅象徵著雙方對於追求醫療卓越的共同理念，更為大灣區內醫療合作豎立楷模。

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簽約儀式早前於香港港安醫院舉行，雙方要員均有出席，包括港安醫院院長及行政總裁凌宏寶先生，復星健康首席執行官、佛山復星禪誠醫院院長胡航先生等。雙方高層共同表達了對此次合作的高度期待，並且在眾人見證下簽署了戰略合作協議。

▲ 港安醫療與復星健康於本月7日正式簽署戰略合作協議，結合雙方在醫療領域的資源、專業知識與經驗，推動大灣區內的醫療服務水平。（圖片來源／香港港安醫院提供）

復星健康旗下的佛山復星禪誠醫院，是一間具有66年歷史的大型三級甲等綜合性醫院，其高質量醫療服務、創新醫療技術以及豐富人才培養經驗，將為此次合作注入強大的動力；而港安醫療作為全球醫療服務的重要提供者，在世界各地擁有超過200間醫院及診所，而在香港亦擁有超過60年醫療服務營運經驗，加上品牌深得香港及各界人士信賴，將確保順利推展合作項目，達致社會效益最大化。

隨著港人北上就醫越趨流行，是次合作旨在在大灣區推廣及建立港式醫療，將本港優秀的醫療服務進一步深入大灣區，不僅服務大灣區居民，亦令北上的港人更容易獲得令其感到安心、倍感信心的醫療服務；而內地居民來港就醫時，亦可透過是次設立的管道，讓他們更快捷、更容易享受到港式醫療，尤其是港安醫療所擁有的高新科技醫療服務，全面提升他們的服務體驗。

充分利用彼此優勢 提供更優質及個人化服務

港安醫院院長及行政總裁凌宏寶先生在儀式上表示，港安醫療與復星健康將建立長期夥伴關係，「通過這次合作，我們必定能充分利用彼此的優勢，共同開展醫療創新，推動醫療科技的發展，為病人提供更好的治療和關懷。在這個合作過程中，我們將互相支持和協助，分享資源和經驗，確保合作項目的順利進行。只有通過互相合作和支持，我們才能夠取得更好的成果。」

復星健康首席執行官、佛山復星襌誠醫院院長胡航先生則希望，這次合作能融匯雙方的資源和智慧，共同推進粵港澳大灣區，乃至更廣闊地區居民的健康水平，為病人提供更全面、更高效、更個人化的醫療服務，「展望未來，復星健康將充分發揮在大灣區醫療日積月累的耕耘，與港安醫療密切合作。通過經驗、智慧與資源的共享，我們共同面對挑戰，為健康灣區做出貢獻。」

利用科技提升服務質量 培訓專業醫護刻不容緩

這次戰略合作的主要目標不限於提升大灣區醫療以能裨益兩地人民醫療需要，更是一個長遠的合作。其中包括但不限於開發創新的醫療技術，提升醫療服務質量，促進粵港澳大灣區內的健康資訊共享，推動兩地醫療人才的交流與培養，以及進行聯合研究項目等。上海復星健康總部及港安醫療將開設更多發展項目，其中包括由復星健康提供的中醫服務，以及港安提供的人材培訓等。同時，雙方會共同拓展市場，包括舉辦交流會議及開發保險產品直付。

二人強調，雙方未來將共同探索如何利用人工智能以及遠程醫療等新興技術，以改善病人診療過程及提升醫療服務效率；合作計劃亦包括建立專業培訓項目，致力於提升醫療專業人員的專業技能和服務水平，以應付區內日益增加的醫療服務需求。

最後，雙方均表示，通過這次合作，港安醫療與復星健康將建立一個互相支持、共同成長的長期夥伴關係，共同為大灣區乃至全國的醫療服務作出貢獻。

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責任編輯：羅嘉欣