腸胃不適｜20歲女便秘10天藥石無靈　確診「腸無力症」 竟與1習慣有關

【便秘/失眠/大腸無力症/通便/排便】「便秘」是不少都市人的通病，久坐加上工作壓力都可以造成腸胃道失調。近日有台灣醫生分享案例，指一名20歲女子長期有便秘問題，檢查後發現有「大腸無力症」問題，造成腸道蠕動能力欠佳，故醫生處方藥物並給予飲食建議。女子2周後覆診，甚至處方便秘藥劑量增至4粒，情況仍未有改善。其後醫生在問診期間，就發現女子的便秘情況，與其睡眠質素有關。

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女子長期便秘

台灣外科醫師陳榮堅在其Facebook專頁中表示，不少疾病發生都與「睡眠」有關。長期睡眠不足容易導致內分泌失調，對腦神經造成損害，包括焦躁、記憶力衰退等問題，亦容易造成肥胖。此外，睡眠不足也會影響消化系統狀態，有機會加重胃酸倒流、大腸無力症等問題，互相影響並成為因果關係，繼而形成惡性循環。

醫生分享案例，指一名20歲女子長期飽受便秘之苦，經常性有1周至10天時間無法順利排便，遂到診所求診。經過多項檢查後，確診患上「大腸無力症」，令腸蠕動能力較差。醫生為她處方便秘藥物，並建議改善飲食習慣和多喝水；然而，女子在2星期後覆診時，即使便秘藥劑量已經增至第4粒，便秘情況仍未有所改善。

便秘全因1件事

不過女子在覆診期間，突然詢問醫生能否額外處方安眠藥。陳醫生憶述，女子透露自己因肚脹而無法正常入睡，

聽到這一點，我就想到她的血液報告數值正常，那就有可能與睡眠有關，於是詢問她平時的睡眠狀況。她表示每次睡兩三個小時就會醒來一次，這樣的睡眠品質相當差，可能導致自律神經失調，而自律神經也包含腸胃道神經。

醫生其後處方了適量安眠藥，並要求她一星期後再覆診。果不其然，一星期後女子的排便情況大幅改善，醫生為她減量便秘藥和安眠藥，其腸胃狀態逐漸恢復正常。醫生表示：

這個案例就是睡眠問題影響腸胃系統，而排便困難又影響到睡眠，形成惡性循環。幸運的是，我們找到了對的切入點，才能將狀況慢慢導回正常。

便秘成因

本港腸胃及肝臟科專科醫生張世華曾受訪拆解便秘成因，指出大部分便秘情況是不明原因的「原發性便秘」，多數因自身腸道蠕動變慢所致；而醫學上推敲造成腸道蠕動變慢的原因，可能是腸道微生物失調，或腸道神經影響，甚至與腦部控制腸道的非自主神經系統有關。其次還有4個方面導致：

年紀大；

藥物或疾病，例如腸道疾病、腦神經疾病、甲狀腺疾病、糖尿病；

攝取水分及纖維不足；

心情焦慮。

至於便秘高危群組有以下4類人：

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紓緩便秘方法

若出現便秘、排便困難，張醫生提醒不要將排便時間拖得太長：

坐在座廁上時間太久，長時間的壓力會增加肛門病變，例如痔瘡、肛裂等。建議適量時間内專心排便，不要做分心的事，尤其是玩手機。

在飲食方面改善便秘，張醫生建議成年人每日應攝取最少20g至30g纖維、飲適量水分、多吃蔬果，對紓緩便秘問題都相當有幫助。例如市面上常見高纖維的蔬菜，包括西蘭花、椰菜花、菠菜、莧菜、秋葵等，都比較推薦。水果如麒麟果、奇異果、火龍果，也是不錯的選擇。

內容獲「外科陳榮堅醫師－不藏私的漸健美園地」授權刊登。

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責任編輯：羅嘉欣