嘉人自友約丨羅子溢與太太楊茜堯亮相劉嘉玲節目　二人街頭錫錫晒恩愛

▲ 羅子溢夫婦好恩愛。

影后劉嘉玲主持的綜藝節目《嘉人自友約》播出後，引起不少關注，早前嘉玲邀得楊采妮﹑朱茵﹑佘詩曼等做嘉賓，原來最新的嘉賓更有羅子溢夫婦。

婚後事丨羅子溢直認婚姻不是童話 堅守結婚盟誓永遠先作讓步：一起經營下去

夫妻檔亮相節目晒恩愛

日前有網民在澳門捕獲羅子溢夫婦，二人在街頭擁抱兼錫錫，兩個又互相對望，隔着個Mon都覺得閃到爆。

即使有很多途人圍觀，他們仿佛身處在無人之境，二人眼睛只有對方，夫妻之情羡煞旁人。

之後，有網民再上載一段短片，見羅子溢與太太楊茜堯和劉嘉玲在街頭邊行邊傾，之後入到一間著名餅家，眾人試食又選購，似乎拍攝得十分開心。大家也很期待這集播出，很想知道他們分享的話題。

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太太出現改變自己

子溢與太太楊茜堯相愛超過十年，他接受TOPick專訪時直認茜堯的出現，亦令其改變很多，逐漸變得不介意顯露自己軟弱的一面。

他說：「現在我不會在太太面前很要面子，以前總因為男性的面子問題，有些事情不想說出口覺得自己可以處理，怕說出來很像在女性面前顯得很弱，這是很傳統的男性思維，但現在我不介意在她面前顯露自己軟弱的一面。」

「兩個人關係除了夫妻外，也是好朋友一樣，我在她面前可以很赤裸，不需要避忌說甚麼，對我而言也是好事，因為我不再需要一個人轉牛角尖，有甚麼事也可以聽她意見。」子溢說。



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