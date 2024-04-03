全港規模最大青年創業計劃  滙豐銀行慈善基金助學生成就理想

▲ 「HSBC x JA 青年創業體驗計劃」實驗概念店暨頒獎典禮已於3月初在尖沙咀K11購物藝術館圓滿結束。

不少年輕人都有自行創業的夢想，而創業能否成功，需要天時、地利、人和，以至勇氣。創業前其實需要準備，最好能先培養足夠的經驗跟視野，再來嘗試走出自己的舒適圈。

致力為年輕人裝備自己及應對挑戰的滙豐銀行慈善基金，全力支持青年成就香港部（JA HK）主辦的「HSBC x JA 青年創業體驗計劃」，為全港中學生提供一個有趣又「貼地」的創業培訓及實踐平台。

「HSBC x JA 青年創業體驗計劃」為全港規模最大的青年創業計劃，於3月初在尖沙咀K11購物藝術館舉行的實驗概念店暨頒獎典禮，同學在創意市集把自家設計的產品投入市場，不少同學更在產品中融入關心的社會議題，以積極和創新的態度，為香港創造更美好的未來。

創意市集反應熱烈 獎項表揚傑出表現

計劃以「e+創夢闖未來」為主題，吸引了逾1,800名14至18歲中學生首次創業，組成了約70間學生營運公司，由設計、構思、宣傳到推出產品均一手包辦。在為期兩天的實驗概念店，他們在攤位親自推銷原創產品，一嘗做老闆的滋味。同學們的創意和優秀設計吸引了不少人到場支持，兩日市集的總營業額一共錄得38萬港元，成績令人喜出望外。

活動當日根據產品的原創獨特性、設計品質、對環境和社區的價值，以及技術應用為準則頒發獎項，如「最佳商品獎」、「環保創業獎」等，以及由公眾投票選出的「最受歡迎商品獎」，表揚同學付出的心血及傑出表現。

▲ 港島中學的學生自創ESG教育卡牌遊戲，成立一間叫Zester的公司，獲頒「最佳商品獎冠軍」及「最受歡迎商品獎」。圖左為CEO吳奕龍（Cyrus）。

ESG主題卡牌遊戲 獲學校及企業青睞

來自港島中學的Zester公司獲頒「最佳商品獎冠軍」及「最受歡迎商品獎」，CEO吳奕龍（Cyrus）表示由他們自行創作的卡牌遊戲，構思源自學校的一堂課。「我們有一門『Global Perspectives』的課程，學習内容涉及聯合國的17個可持續發展目標（SDGs），但課堂講解缺少互動和趣味，於是我們想到設計一個既好玩又具競爭性的卡牌遊戲，讓玩家對SDGs產生興趣，並從中鍛煉溝通、創作和共同解決問題能力。」

Zester卡牌遊戲不單在校內大受師生歡迎，甚至引起其他學校的興趣。現時Zester大部分盈利來自於本地的中小學、國際學校及大型企業。

▲ Zester團隊獲頒「最佳商品獎冠軍」。

「我們原本只打算在校內及實體概念店售賣產品，但在滙豐業務顧問葉文俊Alistair指導下，我們了解到這款產品在ESG教育方面具發展潛力，於是嘗試將產品推廣到不同學校和大型企業，成功取得不少新訂單。」Cyrus經歷了這項計劃的培訓及實體概念店後，現階段正在準備為卡牌遊戲申請專利，並計劃開拓更多市場。

Cyrus以升讀醫科為目標，經過參與計劃的歷練，他認為未來有很多可能性：「以前我們總是希望等待機會來到面前，但參與這項計劃後，我們明白到機會是可以由自己創造出來，只要有堅定的意志力和正面的學習心態，無論將來從事任何行業，都能發揮創新精神。」

▲ 來自可風中學（嗇色園主辦）的學生營運公司Featherapy，推廣日程記事簿及床頭燈兩款產品，幫助處理負面情緒，提高整體幸福指數。圖右為CEO鄭子欣（Angel）。

日程記事簿與床頭燈 融入心理健康元素

獲頒「數碼創業獎」，來自可風中學（嗇色園主辦）的Featherapy，現就讀中五的CEO鄭子欣（Angel）自小有志創業，透過參與這項計劃，真正體驗何謂企業營運。「我要妥善管理時間和安排各部門的工作，例如在產品設計階段，設計及包裝部門工作已經十分繁重，需要調動其他部門的人手協助，盡量減少對後期工序的影響。」

Featherapy的產品融入了社會元素。例如自家設計的日程記事簿以原創角色Blue和白貓的故事為主軸，引領用家從12位藝術家的作品中學習如何紓緩心理壓力。每月的主題任務卡都與心理健康有關。另一款床頭燈產品則附送紅色便利貼，鼓勵用家把不愉快的事寫在紙上，再放於燈內，就好像將不必要的負面情緒投放在樹洞，提醒用家注意心理健康。

Featherapy更結合擴增實境濾鏡（AR filter）技術，讓看似平平無奇的卡片動起來，增加產品的吸引力。Angel表示參與這項計劃，令她了解到企業推出每一款產品都需要很多時間和心血，例如如何融入數碼及社會元素來增加趣味性，就是團隊與業務顧問不斷溝通及討論取得的成果。

完成經營實體概念店後，現階段Angel計劃在社交媒體平台推銷產品，希望為公司賺錢。「希望在獲得寶貴的營商經驗之外，也能藉此證明由學生營運一間公司，亦能取得商業上的成功。」

▲ Featherapy團隊獲頒「數碼創業獎」。

專業顧問指導 傳授學生營商思維

整個創業體驗學習於去年10月經已展開，過程中有逾180名滙豐及商界的「業務顧問」（Business Adviser）從旁指導。其中，滙豐的義工葉文俊（Alistair）在計劃中擔任勝出學生營運公司Zester的業務顧問，他表示業務顧問與學生的關係是雙向的，業務顧問需要站在學生角度，理解他們的思維方式，從而提供適當的指導。「看到每位同學對自家產品都充滿熱忱，團隊在過程中發揮分工合作精神，最終成功把構思實踐，推出市場，更取得意想不到的反應，我亦從他們身上學到很多。」

對於參與計劃的中學生，Alistair鼓勵他們繼續把握每個機會，參與坊間各種不同的職涯規劃活動：「這有助他們貼近最新市場和技術發展，學習更多新技能，並拓闊人脈和視野，在升學及就業方面獲得新的啟發。」

滙豐銀行慈善基金 全方位支援青年發展

滙豐銀行慈善基金一直致力回饋香港，積極關愛長者，培育未來領袖及構建可持續的未來。其中，在培育未來領袖方面，基金致力幫助年青人裝備自己，迎接未來的挑戰，從而豐富香港以至粵港澳大灣區的人才庫。

除了以上計劃外，滙豐自2008年起，連續17年支持「滙豐／香港大學香港區商業案例比賽」。該比賽致力培育未來商業領袖，提升大學生的技能、擴闊環球視野，並協助他們拓展事業。香港科技大學奪冠憑着出色的表現於今屆「2024滙豐／香港大學香港區商業案例比賽」中奪冠，並於今年5月尾舉辦的「2024滙豐／香港大學亞太區商業案例比賽」，與來自全球其他23家大學的隊伍角逐總冠軍。

（特約）