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【非法收數】警拘13人涉非法收數　涉及借貸款項約370萬元

社會 12:25 2024/03/26

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警拘13人涉非法收數，涉及借貸款項約370萬元。（黃傑偉攝）

警方於2024年3月18至22日進行代號「破敵」行動，打擊非法收數活動。行動期間，警方以涉嫌「刑事毀壞」及「刑事恐嚇」罪拘捕13人。

黃大仙警區刑事部署理總督察吳秉琛指，警方發現區內涉及反收數刑事毀壞及刑事恐嚇案件，較去年同期1至2月上升30%。有見及此，警方於今年3月18至22日一連5日，展開打擊非法收債代號「破敵」行動，經分析及深入調查，警方以涉嫌刑事毀壞及刑事恐嚇，拘捕12男1女，被捕人年齡介乎19至61歲，報稱運輸工人、侍應及無業、涉及借貸款項約370萬元。

被捕人涉及15宗刑事毀壞及4宗刑事恐嚇，其中10名被捕人為電話號碼持有人，3人涉及張貼追數大字報。警方發現，受害人因急需財務週轉，向二、三線財務公司借貸。因未能及時還款，財務公司即派出行動組，以淋紅油、塞匙窿破壞門鎖及張貼大字報追數，或以電話及社交媒體上作出恐嚇，並會到受害人及親友住所及辦事處，恐嚇受害人及親友還清款項。除區內以外，部分被捕人懷疑涉及香港其他多區非法收債案件，警方將持續追查各被捕人背景及關係，以揪出非法借貸集團幕後黑手。

黃大仙警區區情報組督察林建宇指，警方發現非法借貸集團，盜用受害人資料開立電話號碼，向其他受害人致電恐嚇，並會以盜用資料開立虛擬戶口，處理犯罪得益。

警方提醒市民，要保管好私人資料，不要租借或賣給他人，因有可能戶口被用作處理犯罪得益，可能涉及洗黑錢活動。警方提醒市民，要審慎理財，若需要借貸，應光顧信譽良好持牌財務公司。警方重申，刑事毀壞屬嚴重罪行，最高可被判監禁10年。而刑事恐嚇，最高可被判監禁5年。市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉

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