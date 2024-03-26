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【西九文化區】首屆國際文化高峰論壇閉幕　吸引逾40萬人線上線下參與

社會 14:22 2024/03/26

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首屆國際文化高峰論壇閉幕（西九文化區圖片）

西九文化區管理局主辦「香港國際文化高峰論壇2024」今天（26日）閉幕，管理局行政總裁馮程淑儀總結高峰論壇成果，指與會者橫跨五大洲，做到是次論壇跨文化的主題，今日兩場論壇互相探

馮透露，3日活動逾2,000人親身出席論壇，6,000人出席M+派對及參觀等各項活動，昨日至今早超過40萬人透過網上直播收看論壇，形容成績非常好。

對於論壇的，周日已簽署21份意向書，今年12月與法國凡爾賽宮在香港故宮博物館舉行凡爾賽宮展覽，同時慶祝中法建交60周年；2025年3月與巴黎畢加索博物館在M+博物館舉行畢加索展覽，並與對方簽署了合作意向書；法國巴黎吉美博物館館長表明希望2026年與香港故宮博物館舉辦亞洲文化展覽。

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過去兩天亦與卡塔爾伊斯蘭藝術博物館簽署了意向書，擬定2025年與香港故宮博物館舉辦展覽，而M+的貝律銘特別展覽2025年亦會到當地展出。馮指，這證明與一間博物館合作，不單是他們的展覽單方面來港展出，「我哋嘅展覽亦都可以巡迴到其他國家展出。」

馮指，是次論壇主要目標為各地博物館領袖提供交流平台，尋求合作的機會，希望未來有更多同類型機會。

西九文化區面臨財困，去年管理局向政府提交方案，建議容許出售部分住宅項目業權。馮稱，西九文化管理局營運的現金流維持2025年中耗盡，「估算唔會差好遠，因為2023/24年（財政年度）都就嚟埋尾」，雖然管理局面臨嚴峻的財政狀況，但沒有停止與其他國家的博物館或藝術中心商討合作，因為商討需時，平均需要18個月，強調現時仍會按計劃商討合作。

門票收費檢討方面，收費定價要平衡市民接受能力、來年有甚麼節目、營運成本三方面，暫未開展檢討的工作，她以故宮博物館為例2022年7月開幕，可能最快今年7月前才有定案。

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記者：陳麗娜

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