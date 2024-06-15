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郭晉安歐倩怡離婚丨歐倩怡呼吸困難嘔吐失禁　疑暗示郭晉安冷漠對待不叫白車　

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 36 分鐘前

最後更新： 20 分鐘前

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歐倩怡憶述自己曾嚴重肺積水。

郭晉安與歐倩怡（Cindy）在5月宣布早在2年前已分居，並正式結束近18年婚姻，消息令人震驚。

歐倩怡接受「蝦頭」楊詩敏及連詩雅主持YouTube節目「絲打圍爐」訪問，並在昨晚（6月14日）播出，這次也是她公布婚變後首度公開露面。

郭晉安歐倩怡離婚丨歐倩怡離婚後首談開腔講感情觀　自爆有玩交友App：緣份擋唔住

歐倩怡接受「蝦頭」楊詩敏及連詩雅網上節目訪問。

呼吸困難失禁

現年44歲的歐倩怡沒有講到決定離婚的原因，不過透露在患了一場大病對人生另有睇法。她回憶指，很記得當時是2019年12月，因重感冒不斷發燒睇三次醫生都未痊癒，更在有一晚睡夢中突然感到由左手中指像觸電般流通全身，而且無法呼吸。

歐倩怡說：「我坐咗起身，拍我隔籬嗰個，我話我唞唔到氣，幾乎我講唔到嘢，跟住佢話咪玩啦，瞓覺。」不過她在全個節目也沒提一直沒有講「郭晉安」三個字，但以一般理解她所指「隔籬嗰個」，應就就是歐倩怡當時丈夫郭晉安。

後來「隔籬嗰個」用手機上網找解決方法，於是用片糖沖熱水給歐倩怡飲，可是卻完全沒作用，她無奈說：「當時我真係失禁，周圍都係，去到嗰刻，我覺得自己應該唔得喇。」

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嚴重肺積水

歐倩怡表示，當時即想到是一對年幼子女，並覺得自己還有很多事未做，於是開始祈禱。而「隔籬嗰個」拿個痰罐讓她嘔吐。

她抱住痰罐卻突然暈倒，更笑言：「第她醒來，個頭仍塞住痰罐度。」然後此時才再到醫院留醫。主持蝦頭及連詩雅十分奇怪，問為何在此情況，歐倩怡或「隔籬嗰個」仍然不叫白車。

可是歐倩怡一直沒有回答此事，只稱：「照晒肺片個肺直情冇咗一忽，嚴重肺積水，身體好似8、90歲咁，一次過肺炎、肝炎、腸炎同尿道炎，淨係食藥都醫半年，唔知咩菌...」她表示由此事後明白要及時行樂，做自己想做的事。

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