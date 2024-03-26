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飲食危機丨36歲男遊廣州食3隻生蠔狂嘔　入ICU血糖超標7倍揭8年前已埋禍根

都市病 13:34 2024/03/26

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【生蠔/ICU/糖尿病/酮酸中毒】食生蠔竟然可有性命危機？浙江一名36歲男子於廣州旅遊時，早前於當地食了2隻烤蠔及1隻生蠔。未幾，他便大感不適，狂嘔不止，於是慌忙到附近醫院求醫。醫生初期僅以為他是普通胃腸炎，惟經詳細檢查，竟證實他是糖尿病酮酸中毒，血糖高達55mmol/l，需要馬上入ICU觀察治療。男子證實血糖比常人超標7倍，醫生則懷疑與他8年前一舉動有關。

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綜合內地傳媒報道，男子被診斷為糖尿病酮酸中毒，血糖高達55mmol/l（正常值小於7.8mmol/L）。醫生其後透過胰島素治療、補充液體等，雖然令酮酸中毒有所改善。然而第二天，醫生發現男子的肌鈣蛋白升高達26.51μg/L（正常範圍＜0.0342ug/l），懷疑他有急性心肌梗塞或心肌炎的可能性，病情較為危急，被轉到了寧波市醫療中心李惠利醫院急症室。

多名專家醫生再為男子仔細檢視病情，終證實其肌鈣蛋白高應該是酮症酸中毒所致，排除了心肌梗塞和心肌炎的可能性。而經過控制血糖，糾正酮症酸中毒，男子亦在接受2個星期後順利出院。

至於為何全家一起吃了一大盆生蠔，只有男子一人需入ICU搶救？醫生於是向男子詢問病史，才得知男子8年前就得了糖尿病，需進行胰島素注射治療。惟後來他自恃年輕，加上早期糖尿病症狀不明顯，於是沒有繼續檢查血糖指數。

醫生由此推斷，患者平時的血糖控制並未達標。在急性胃腸炎的應激下，導致糖尿病酮症酸中毒。

酮酸中毒損腎功能 情況嚴重可致命

本港內科專科醫生譚雋熹曾接受訪問表示，酮酸中毒為1型糖尿病出現的併發症，患者會出現腎功能受損、高鉀、脫水及血酸過高問題，如未有及時治療，嚴重可以致命，而飲用高糖飲品，令血糖指數上升，會增加出現併發症機會，導致腎功能受損、高鉀、脫水及血酸過高問題。

另外，譚醫生給糖尿病患者5大健康建議：

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責任編輯：羅嘉欣

食用安全 健康問題 糖尿病 廣州

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