Tyson Yoshi座駕印粗口惹小學生圍觀「欣賞」　學校老師留言內容超有驚喜

歌手Tyson Yoshi(程浚彥)購入綠色保時捷Porsche 964後,就將車身的「Porsche」改成「F**k You」,更似乎獲得一群小學生的喜愛!

Tyson在社交網上載自己身在上環的片段,一群身穿校服嘅小學生圍著Tyson的在笑,更有小朋友相當注意「F**k You」字句。

Tyson向小學生Say Sorry

在片中,小學生在欣賞Tyson的靚車,又笑得相當開心,站在一旁講電話的Tyson露出尷尬笑容,場面搞笑!

Tyson在帖文中向小朋友道歉:「Sorry children 🥲 better change it to love you…(對不起孩子們,應改成愛你比較好))」。

學校老師現身留言

小學生所屬學校的老師在帖文下留言:「Hi Tyson, thanks for your surprise. Our children seem so curious about your car. We would like to invite you to come to our school and share more about your car and Co-create your next design of your car outlook 🤭(我們的小朋友好像對你的車感到非常好奇,我們想邀請你來我們學校分享更多有關你的汽車,並共創你的汽車下一個設計)。」

Tyson就馬上「乖仔」,回覆指:「My bad🥲」,而老師的留言有超過2000人讚好。

