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【呈請破產】拖欠建銀4.7億遭呈請破產　高院正式頒令于品海破產

社會 12:56 2024/03/26

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（資料圖片）

《香港01》創辦人于品海早前遭建銀國際海外有限公司入稟高等法院追討逾4.1億元不果，遂入稟呈請破產，破產聆訊今（26日）於高等法院進行。于一方申請押後聆訊，以待呈交進一步誓章，暫委法官拒絕申請，就破產呈請聽取雙方陳詞後，正式頒下破產令，于須支付懲罰性訟費，稍後頒布書面判決。據了解，于至今拖欠建銀債項連本帶利共4.7億元。

呈請人建銀國際海外有限公司，被呈請破產為于品海。

破產呈請聆訊今進行，于品海代表律師申請押後聆訊，于一方表示，需時就呈請人呈交之會計報告作回應，包括就于透過BVI公司持有54.6%南海控股（已被取消上巿）股份價值作評估，根據于一方之會計報告初步計算約值7.5億元，足以抵償所涉債務。于指呈請一方質疑有關計算基礎，基於是次呈請或對于的業務造成重大影響，于一方要求法庭給予機會回應及呈交新證供，主要集中處理南海股份之估值。

呈請一方則反對申請，代表律師指於2月19日已呈交誓章及會計報告，于可早於2月提出申請，並非於正式聆訊前數天才提出。呈請一方續指，于一方提交之會計報告中，就南海股份價值之評定基礎並不詳盡，質疑押後旨在拖延時間。

暫委法官聽取陳詞後，指于一方於上周一（18日）方提出申請。高院法官早於1月已指示雙方須於2月19日前呈交誓章及報告，未獲許可下不得呈交進一步誓章，並將盡早排期聆訊。

暫委法官認為于有許多時間作準備，卻於聆訊前最後一刻才提出申請。根據會計報告指出，于透過BVI公司持有4個內地地產項目價值逾173億元人民幣（折約188億港元），惟部份項目存在問題，而南海初步帳目顯示淨欠債為39億港元，法官指即使押後相信于亦未能於誓章提供協助。暫委法官指出，雖然會計報告指于所持南海股份價值足以抵銷債項，但未有提出具體證據，故拒絕申請。

暫委法官隨即處理破產呈請聆訊，呈請人陳詞指出，于一方提交的會計報告提及，于所持南海股份估價，呈請人認為並不全面及欠缺文件支持。呈請一方舉例指報告提及營業收益為8.95億元，但卻沒有提及來源等，呈請一方認為于持有南海股份未能作為還款保證，要求法庭頒下破產令。暫委法官聽取陳詞後，正式頒下破產令，于須就申請押後及破產呈請支付懲罰性訟費，法官稍後頒下書面判決。

根據早前入稟狀顯示，建銀國際海外有限公司於2022年6月入稟高院，指於2021年3月24日未如期獲BVI公司Pippen Limited支付到期價格逾3.8億元債券，只獲分批支付約3,700萬元款項，遂入稟追討本金連利息共約4.1億元，于品海為有關交易擔保人之一，遂一併被入稟追討。據了解，于品海至今欠下呈請人連本帶利共4.7億元。

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記者：林育慧

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