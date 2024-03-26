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罕見病｜患不明罕見病全球僅得75名患者　男子見所有人都面容扭曲：如看恐怖片【疑4成因誘發】

健康資訊 17:27 2024/03/26

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【臉部/變形/視覺失調/罕見病/大腦疾病】視力出現問題，恐對生活造成嚴重影響。美國一名男子3年前睡醒，忽然發現身邊所有人面容扭曲得不似人形，令他每日陷於驚恐之中。醫生經診斷後，發現他患上一種全球僅75位患者、極為罕見的視覺失調疾病，雖然目前尚未得知實際患病原因，但研究團隊懷疑事主患病，或與4病史及經歷有關。

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綜合外媒報道，59歲貨車司機Victor Sharrah於3年前醒來，忽然發現室友外貌變得極為恐怖，除了嘴角及眼角向後扯、耳朵尖尖外，額頭上亦有深深的凹槽。自那日起，他望見任何人，對方面容都變得極為奇怪，惟看照片或電腦熒幕上的人臉時卻一切正常，令他每日都處於驚恐之中，同時亦意識到自己視力出問題。

Sharrah事後被醫生診斷出患有罕見神經系統疾病「面部變形症 (PMO)」，這種疾病由1904年至今不足100例，全球僅75位患者，連許多醫生都不曾聽聞。PMO患者症狀因人而異，部分人會看到別人臉部出現下垂、變色或奇怪紋理，特徵可以出現於對方面部不同部位。患者自己照鏡時，亦可能會看到自己臉部變形。

研究人員以電腦還原患者視覺

研究人員指出，部分患有PMO症狀患者病症會於幾天或幾周內消失，但亦有部分人病情一直持續。為了有助提高大眾對這種疾病的認識，研究人員嘗試根據Sharrah描述，以電腦圖像還原他所為見的畫面，幫助大家理解患者所看到的扭曲畫面。

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疑因4原因誘發病情

專家表示，目前尚未得知患上PMO的實際原因，但懷疑與大腦處理面部畫面出現問題所引致，部分患者出現中風、感染、腫瘤或某種頭部外傷後會出現 PMO，而其他患者似乎自發性出現這種情況，因此未有任何明顯解釋。

而Sharrah數10年前，曾因跌倒而導致後腦撞地受創，患發前四個月，亦曾發生了一氧化碳中毒，加上本身亦有躁鬱症及創傷後壓力症候群病史，相信患者原因可與上述情況有關，目前Sharrah已透過治療改善症狀。

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責任編輯：羅嘉欣

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