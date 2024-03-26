大學生紮鐵｜中大文科畢業生入行做紮鐵　慨嘆日薪僅$2000揭背後辛酸

▲ 26歲中大畢業生入行做紮鐵，每日人工$2000，慨嘆行內不如想像中好。（istock圖片）

近年，不少人大學畢業後選擇做地盤、紮鐵等勞力工作，雖然辛苦，但勝在人工高，多儲幾年錢便可成功「上車」，但實際上並不如此。有港男分享中大文科畢業後，入行做紮鐵，每日人工兩千。他指最近「行情差」，沒有發展商購地，導致不少人沒有「無工開」，他坦言自己也快將被人解僱，而且公司常有「拖糧」行為，勸喻網民切勿相信外面的薪酬標準，實際工作充滿辛酸。

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港男中大畢業入行做紮鐵

近日，有港男以「26歲，中大畢業，做緊紮鐵，你問我答」為題，於連登討論區發文，表示自己26歲，中大文科畢業，由於未能成功報考教師教育文憑，又未有投考政府工的想法，因此選擇人工高的紮鐵工作。

他透露現時日薪$2000，平均一個月有4萬元，但扣除紅日假期和日常開支，人工並未有想像中高，加上公司經常拖糧，接近月尾才會發放上月工資。

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自言面臨解僱公開行業辛酸

他亦透露近年市道差，少人買樓，導致發展商也不買地起屋，使行內不少人「無工開」，而他也即將面對被人解僱的情況。另外，他表示，社會對紮鐵工作所標示的薪酬標準並不真實，相差甚遠，勸喻網民不要相信。

網民：工作收入不成正比

部分網民對樓主中大畢業做紮鐵的選擇表示理解，認為文科出身不做老師或政府工，其他人就會選擇做社工或護士，而樓主只是入行做紮鐵，賺取更高的人工。

另亦有網民表示，大部分的判頭也會拖糧，只是視乎拖多久，而且行內不少人都被減人工，辛勞工作與收入不成正比。「好多年前我都做過，做咗一日之後我翻到屋企嘔，然後就無做了」、「我送外賣都5萬啦，你咁辛苦先4萬」、「如果你有心做，建議最好讀書轉入去做其他位，係工程4至5萬唔難搵」。

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責任編輯：王明芳