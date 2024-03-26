  • 30°C
香港時間 : 2024326日 (週二) 15:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 麥明詩 超市大搜查 古淖文 新手爸媽 癌症殺手 中一面試 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大學生紮鐵｜中大文科畢業生入行做紮鐵　慨嘆日薪僅$2000揭背後辛酸

休閒消費 14:29 2024/03/26

分享：

分享：

熱門 麥明詩 超市大搜查 古淖文 新手爸媽 癌症殺手 中一面試 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

26歲中大畢業生入行做紮鐵，每日人工$2000，慨嘆行內不如想像中好。（istock圖片）

近年，不少人大學畢業後選擇做地盤、紮鐵等勞力工作，雖然辛苦，但勝在人工高，多儲幾年錢便可成功「上車」，但實際上並不如此。有港男分享中大文科畢業後，入行做紮鐵，每日人工兩千。他指最近「行情差」，沒有發展商購地，導致不少人沒有「無工開」，他坦言自己也快將被人解僱，而且公司常有「拖糧」行為，勸喻網民切勿相信外面的薪酬標準，實際工作充滿辛酸。

最新影片推介：

童學園
施政報告丨調查指教育同工對國家前景充滿信心　善德基金提建議加強愛國教育

港男中大畢業入行做紮鐵

近日，有港男以「26歲，中大畢業，做緊紮鐵，你問我答」為題，於連登討論區發文，表示自己26歲，中大文科畢業，由於未能成功報考教師教育文憑，又未有投考政府工的想法，因此選擇人工高的紮鐵工作。

他透露現時日薪$2000，平均一個月有4萬元，但扣除紅日假期和日常開支，人工並未有想像中高，加上公司經常拖糧，接近月尾才會發放上月工資。

點擊圖片放大
+3
+2

自言面臨解僱公開行業辛酸

他亦透露近年市道差，少人買樓，導致發展商也不買地起屋，使行內不少人「無工開」，而他也即將面對被人解僱的情況。另外，他表示，社會對紮鐵工作所標示的薪酬標準並不真實，相差甚遠，勸喻網民不要相信。

網民：工作收入不成正比

部分網民對樓主中大畢業做紮鐵的選擇表示理解，認為文科出身不做老師或政府工，其他人就會選擇做社工或護士，而樓主只是入行做紮鐵，賺取更高的人工。

另亦有網民表示，大部分的判頭也會拖糧，只是視乎拖多久，而且行內不少人都被減人工，辛勞工作與收入不成正比。「好多年前我都做過，做咗一日之後我翻到屋企嘔，然後就無做了」、「我送外賣都5萬啦，你咁辛苦先4萬」、「如果你有心做，建議最好讀書轉入去做其他位，係工程4至5萬唔難搵」。

TOPick學生進步獎2024現正接受申請：https://tinyurl.com/progresstpartx

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：王明芳

相關文章

財務自由｜30歲工程師年薪40萬存款僅6千　背後原因惹網民共鳴：好真實
16:50 2024/03/07
財務自由｜30歲工程師年薪40萬存款僅6千　背後原因惹網民共鳴：好真實
職場熱話︱打工仔盤點10個上司離譜行為　逼人OT+去廁所要計時未算最難頂
13:42 2024/03/18
職場熱話︱打工仔盤點10個上司離譜行為　逼人OT+去廁所要計時未算最難頂
無品乘客｜大媽搭巴士大聲播片兼鬧車長　港男1招反擊勁過大悲咒：人無恥便無敵
今日 10:26
無品乘客｜大媽搭巴士大聲播片兼鬧車長　港男1招反擊勁過大悲咒：人無恥便無敵

你可能感興趣

財務自由｜30歲工程師年薪40萬存款僅6千　背後原因惹網民共鳴：好真實
16:50 2024/03/07
財務自由｜30歲工程師年薪40萬存款僅6千　背後原因惹網民共鳴：好真實
職場熱話︱打工仔盤點10個上司離譜行為　逼人OT+去廁所要計時未算最難頂
13:42 2024/03/18
職場熱話︱打工仔盤點10個上司離譜行為　逼人OT+去廁所要計時未算最難頂
無品乘客｜大媽搭巴士大聲播片兼鬧車長　港男1招反擊勁過大悲咒：人無恥便無敵
今日 10:26
無品乘客｜大媽搭巴士大聲播片兼鬧車長　港男1招反擊勁過大悲咒：人無恥便無敵
網絡熱話 連登討論區 工程 畢業

最高瀏覽

遊日注意｜日本爆發「食人菌」疫情　醫生警示：6類人致命率高
遊日注意｜日本爆發「食人菌」疫情　醫生警示：6類人致命率高
北上消費︱八達通「全國通」$88通行320個城市　一文看清購買地點+增值方法+儲值上限
北上消費︱八達通「全國通」$88通行320個城市　一文看清購買地點+增值方法+儲值上限
飲食攻略｜中年男暴飲暴食心臟缺氧　醫生教吃1種菜3個月緩解三高
飲食攻略｜中年男暴飲暴食心臟缺氧　醫生教吃1種菜3個月緩解三高
中年好聲音2丨黃劍文不入三甲網民感可惜　堅持追夢冇放棄背後身世勁可憐
中年好聲音2丨黃劍文不入三甲網民感可惜　堅持追夢冇放棄背後身世勁可憐