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北上消費︱復活節北上消費必拎 WeChat Pay HK與美團小程序推¥118優惠券  

休閒消費 13:05 2024/03/26

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熱門 麥明詩 超市大搜查 古淖文 新手爸媽 癌症殺手 中一面試 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

WeChat Pay HK與美團小程序推¥118優惠券。

復活節長假期將至，即日起至2024年4月5日，WeChat Pay HK聯乘內地美團團購，向用戶獨家送出總值 ¥118美團小程序專享優惠券，讓用戶北上各個城市度假時，以更抵價格體驗內地團購，以及高效便捷的買券過程。

即日起至2024年4月5日，所有WeChat Pay HK用戶均可透過跨境遊頁面，免費領取總值 ¥118的美團團購優惠券，總共包含9張優惠券。系統將根據消費門檻自動揀選對應的優惠券，進行自動扣減。

領券及使用詳細攻略

1. 進入WeChat > 我 > 服務 > 跨境遊

2. 點擊活動橫幅進入活動頁面

3. 選擇「馬上搶」跳轉至美團小程序

4. 「微信快捷登錄」驗證用戶信息

5.  驗證通過後，一鍵領取所有優惠券，點擊「去使用」

6. 打開並進入美團小程序

7. 點擊左上角回到首頁

8. 選擇深圳或任何內地城市, 點選任何類型（外賣除外）

9.  揀選心水餐廳的代金券或團購套餐

10. 點擊「搶購」進入交易頁面

11.優惠自動扣減，點擊「提交訂單」

12. 跳轉至WeChat Pay HK港幣付款

用戶亦可手動在「紅包/抵用券」選取適合的優惠券。付款時，人民幣交易自動轉為港幣結算，全程0手續費。領取後有效期為 7日，假設3月25日領取，最後有效日為3月31日。逾期可重新領取，每位用戶最多可以領取30次。

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本次優惠券適用於美團小程序內所有提供代金券或團購套餐的商戶，包括以下11大類別，部份更是深受港人歡迎的品牌，包括瑞幸咖啡、太二酸菜魚等。注意：優惠不適用於美團外賣。優惠券必需透過美團小程序下單，不能透過美團 app 下單。
1.    美食
2.    足療/按摩/洗浴
3.    美容/美髮/美甲
4.    KTV/密室/酒吧
5.    親子樂園
6.    電玩/遊戲
7.    運動健身/體育館
8.    家政保潔/洗衣洗鞋/家電維修/搬家/家居裝修等生活服務
9.    婚紗攝影/寫真/婚宴
10.    養車用車/維修保養
11.    寵物洗澡/美容/體檢/醫療

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