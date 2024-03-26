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前新聞主播丨舉家外遊方爸爸變百彈齋主　方健儀感受引共嗚：有時係EQ嘅試煉

娛樂 16:18 2024/03/26

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方健儀帶父母去西澳旅遊！

前TVB新聞主播方健儀為孝順女一名，上月方健儀跟丈夫洪楚恆帶父母去西澳旅行，返港後不時於社交平台分享旅遊照和短片，日前上載的一段短片，引來不少網民共嗚！

老字號｜方健儀謝君豪重尋回憶味道　彩虹邨懷舊酒樓贏盡街坊口碑

雙親口不對心？

片段開首，方爸爸埋怨來西澳吃龍蝦沒特別，他不滿地說：「有無搞錯呀，老連咁遠走嚟呢度食隻龍蝦?樓下都有啦，阿女。」不過上船大擦龍蝦後，方父態度180度轉變，好味到豎起拇指，此時阿女方健儀問道：「咁即係好唔好味？」，方爸爸即大讚：「無得頂」

之後輪到方媽媽，片中方健儀先說：「媽媽，今日帶你睇尾矮袋鼠，西澳特產嚟架。」惟方媽媽似乎興趣不大兼說：「鼠呀？老鼠有乜好睇呀！」當方家兩老見到尾矮袋鼠時，表現開心又好奇，方媽媽更說：「好似望住我地講嘢咁」，方爸即對袋鼠說：「唔好瞓覺啦！」最後跟袋鼠合照時，方媽媽開心到派心心。

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前新聞主播丨一家四口西澳旅遊陪老爸玩滑沙　方健儀讚78歲方父：佢係堅嘅

方健儀：好彩我EQ高

另外方健儀撰文抒發帶父母去旅遊的感受，當中她寫道：

帶阿爸阿媽去旅行，有時係EQ嘅試煉

好似今次帶佢哋去西澳食龍蝦，方生話佢去開間酒樓仲抵，洗鬼去到西澳食？帶佢哋去睇短尾矮袋鼠，方太話老鼠香港夠有啦，洗鬼去到西澳睇？你哋屋企嘅長輩係咪都係咁？

好彩我EQ高，唔鬼理佢哋，因為我絕對有信心，佢哋去到當哋，一定會改口…

方健儀的帖文引來不少網民共嗚，認為老人家是口不對心：「不能同意更多」「我家兩老帶佢去歐洲，去完佢話把鬼冇啖好食。」「老人家，口講香港酒樓扺食，個心其實係開心嘅，唔好介懷」「非常有同感，唔知點解永遠係‘壇’咗先，」

此外不少人大讚兩老好戲，當中方爸爸被讚好有喜感，建議他多點客串演出，連阿女方健儀也認同：「佢好搶fo㗎」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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