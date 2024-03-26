瑪嘉烈與大衛系列 絲絲丨陳湛文Cut機衝入廁所爆喊　廖子妤還原小說場面訓練單眼落淚

ViuTV劇《瑪嘉烈與大衛系列 絲絲》在昨晚（3月25日）首播，第一集《會好的》以大衛（陳湛文飾）和瑪嘉烈（廖子妤飾）分手後的生活開展，兩人雖因一場生日派對重遇，但卻再次成為了對方生命中的過路人。

大衛只想留下一份無名的祝福悄悄離去，瑪嘉烈則因為錯過的緣份感到惋惜。回想分手當晚，兩人都想對方好過，但最不好過的卻是自己。分手後大衛生了場大病，瑪嘉烈則展開新生活，大衛獨自療傷，他想只要日子慢慢過去，一切總會好的。

▲ 瑪嘉烈分手前壓力勁大唱K發泄。

愛情中藕斷絲連



《瑪嘉烈與大衛》系列內容都是描繪香港都市男女愛情在日常中的糾結，前作由瑪嘉烈與大衛相戀相處日常為始，以二人分手為結；《絲絲》則以二人分手為始，延伸出曾經相愛的情侶在分手過後兜兜轉轉又走進對方的生活圈，藕斷絲連。

第一集內容圍繞二人分手後再擦身而過的契機，彷彿分手後再見對方一次才能確定彼此是否真正從自己內心離開。

▲ 傅孟柏在劇中大展鋼條型身材，迷暈全場女士。

經典角色全新演員



《絲絲》版的瑪嘉烈與大衛，在原有小說角色特質上亦帶有強烈的個人特色。

廖子妤版本的瑪嘉烈除一貫熱愛戀愛外亦帶有烈女的倔強；陳湛文版本的大衛，延續內歛性情外，亦帶有一種冷幽默的氣質，似是笑對愛情中無常的得失；衛詩雅版本的 Diamond，經歷作為第三者的痛苦洗禮，變得更為貼地，展現出對愛情的堅定與純粹。

新角色烈火邀《返校》、《本日公休》的靚仔台灣演員傅孟柏飾演烈火這才貌兼備、完美 Package 的萬人迷新角色，他更特別苦練粵語演出，十分專業。



此外，《絲絲》演員陣容包括有份角逐今屆金像獎的演員，包括：最佳女主角 - 衛詩雅（不日成婚2）、鍾雪瑩（填詞L）；最佳女配角- 廖子妤（毒舌大狀）、梁雍婷（白日之下）； 最佳男主角 - 盧鎮業（年少日記）及最佳男配角 黃梓樂（年少日記) 。

▲ 台灣型男傅孟柏參演《瑪嘉烈與大衛系列 絲絲》。

提出分手更傷心



昨晚播出第一集「會好的」把時間回朔至大衛與瑪嘉烈分手當晚，兩人沒有爭執也沒有吵鬧，有的只是若無其事提起，但這種分手卻最為痛心。



飾演兩位主角的廖子妤和陳湛文均放棄常見分手戲使用的爆發式演技，反而極力將所有感情壓抑，為該場面製造強大張力。

二人若無其事邊地打邊爐邊談分手，無言中決定了這段感情的去向，晚餐桌上瑪嘉烈只是淡淡說出一句：「我想搬」，卻只換來大衛貼心的回應：「咁要唔要幫手？」，大衛被分手反而故作鎮定想盡自己最後一份溫柔，但在瑪嘉烈眼中，這不是溫柔而是殘忍，提出分手的瑪嘉烈反而忍不住眼淚滴落碗中：「點解你唔嬲？」事至如此，兩人都知道這段感情沒有延續的可能。

陳湛文衝入廁所爆喊



陳湛文為飾演分手後仍盡力為對方著想的暖男，即使被提分手仍笑臉應對。

似是若無其事，但實際上一嗌Cut機後，立即衝入廁所爆喊，將戲中所有壓抑的情緒一口氣抒發，戲裏戲外收放自如，在分手一幕展現精湛演技。

▲ 廖子妤陳湛文上演平淡分手一幕，實際兩人勁想爆喊。

廖子妤苦練單眼落淚



在原著《絲絲》小說中，瑪嘉烈在聽到大衛對分手的淡然回應後，在左眼滴落了一滴眼淚。

為求盡力還原小說場面的廖子妤更主動提出挑戰單眼落淚，但可惜最終只能做到右眼，而非原著中的左眼，廖子妤笑言為此稍有介懷。

▲ 廖子妤為還原小說場面出盡全力練習單眼落淚。

最新影片推介：

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5