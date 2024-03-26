家居風水｜對面新鄰居門上放符咒八卦鏡　公屋男斥影響運勢全家生病患癌

▲ 一名居住公屋的港男稱，對面新鄰居的家門上放有符咒及八卦鏡，懷疑影響了全家運勢導致他們接連生病，甚至哥哥患癌。

不少人為保家宅平安、自身健康，會為家居及門口擺風水陣。不過，一名住租置公屋的港男在網上發文申訴，指對面新搬來的鄰居夫婦在門口上方放了一道黃色符咒和一面八卦鏡，懷疑影響了其家人運勢接連生病，哥哥甚至不幸患上胃癌。

該名港男日前在「連登討論區」發帖文表示，自己和家人所住的公屋是自置單位，最近對面單位完成裝修，有一對夫婦搬入，惟兩人最近在大門鐵閘頂部放了一道黃色符咒和一塊八卦鏡，對正他的家門。

港男稱平時很少見到該對夫婦，但由他們開始裝修後，其家人就出現敏感、痕癢，甚至病足幾個月，哥哥在今年1月更發現不幸患上胃癌，令他不禁懷疑門口的符咒和八卦鏡有關。

我屋企人病講緊唔止流感，1月我哥發現有胃癌，啱啱切咗1個月，而家阿哥身體好差，怕傳咗啲病菌俾佢，窮到就快病都冇錢醫，所以見到啲鏡同符嗰下好敏感。

▲ 一名公屋港男指對面新搬來的鄰居在門口上方放了一道黃色符咒和八卦鏡，懷疑影響了其家人運勢接連生病，哥哥更不幸患上胃癌。（「連登討論區」圖片）

他續稱自己上網查過，估計該面鏡為「平面八卦鏡」，會反射「衰嘢」到他人家中，擔心會繼續影響其家人，故發文詢問網民，那些符咒和八卦鏡是單純想擋鬼擋邪或其他原因，「我無話唔想俾錢人搞，不過想搞清楚係唔係真係會影響到我屋企啲運。」

網民斥迷信 建議禮貌溝通

不少網民認為樓主太迷信，也不能左右鄰居在門口放甚麼物品，「2024年仲咁迷信」、「佢影響到你咩嘢？」、「佢哋擺啲裝飾你都管？」等；有人直言他們出現敏感痕癢，應該與裝修大塵有關；而癌症最主要關基因事，對此樓主也認同有關，「飲食唔定時加餐餐外賣只係加大個機會，識人唔煙唔酒唔食外賣返office工但肺癌走」。

有網民分析指，這道符咒和八卦鏡不會對他們構成太大影響，若他仍感到不安，可有禮貌地向鄰居商討，「試過有禮貌咁同鄰居講，佢哋都即刻遮返住」。

▲ 羅比師傅建議市民在單位門外擺設風水物時，應事先與鄰居溝通，以免風水問題變成口角問題。（林綺紅攝）

風水命理師拆解佈局

TOPick就此事向風水命理師羅比師傅請教，在門口放置八卦鏡和符咒會否影響鄰居。羅比師傅表示，設置這一類風水法在台灣或香港舊屋如舊式公屋比較多，內地、馬來西亞也有人這樣做，大部分都是間屋要對著外圍環境的情況下使用，例如要對著。

因為大多數是對一些路沖、電塔尖角、電線等，主要是將殺氣彈出去，有時單位樓層太低對著樹、斜路都有，二三樓會用的機率較多，而且未必一定放在門口，有些人放在窗外面都有。

羅比師傅指出，相中的八卦鏡是中和、溫和型，不是對抗性的八卦。而八卦鏡旁邊的符咒，羅比師傅指符影不清晰不便評論，但據他的理解，這些符咒應是鎮宅為主。至於樓主一家接連生病甚至患癌，羅比師傅對此有保留，不認為那個中性的八卦鏡就能「把衰氣射過來」，造成大規模影響，羅比師傅認為與他本身家中的風水，或家人的八字出現問題機會較高。

不過，羅比師傅不諱言，這類風水是有機會影響鄰居，因為其他人不知道你在做甚麼，或會引起鄰居不安，羅比師傅建議大家應事先溝通，以免風水問題變成口角問題，甚至是繼而動武。該名鄰居可以選擇其他替代方案，如改掛CD或其他鏡子，效用上雖與風水物有距離，但能減低對其他人的影響。

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責任編輯：林綺玲