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網絡熱話︱好心人拾獲港大女學生證件　相片瘋傳網民大讚：女神降臨

休閒消費 16:19 2024/03/26

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好心人拾獲港大女學生證件，相片瘋傳網民大讚「女神降臨」。（Facebook圖片）。

近日有港男在赤柱拾獲一個證件套，當中包含一張八達通和香港大學學生證，於是在網上發帖尋找物主。帖文一出引起熱議，皆因網民「錯重點」，將焦點放在物主的樣貌上，並紛紛留言大讚「靚女」、「女神」。

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該名港男於Facebook群組「香港失物報失及認領群組」發帖，指周日（3月24日）下午在赤柱一個粉紅色證件套，內含一張八達通和香港大學學生證，兩張證件上均印有失主的名字和相片，相中可見，該名女物主留有一頭黑色長髮，面帶微笑。

有港男在赤柱拾獲一名女生的證件套。（Facebook圖片）

帖文隨即引起網民熱議，有網民憑證件上的簡體字姓名和拼音估計物主是內地人，「好多大陸港漂因為身份未定，及國内生活仍沿用簡體字，所以身份證就用返簡體字姓名」、「因為名係要跟出世紙，跟你一世除非你畀錢改名，你出世張出世紙寫簡體字，你唔去隨便改名，就一世都係簡體字」。

亦不少網民「錯重點」，大讚物主「好靚女」、「有氣質嘅靚女」、「幾好樣喎」，但有網民直至是「P圖」、「張相P得好過分喎」、「AI美顏圖嚟喎」、「俾你搵到個真人，都肯定唔到係物主囉」。

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責任編輯：王明芳

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