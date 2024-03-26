性騷擾丨宥勝親認強制猥褻罪行　法院裁定8萬元保釋

▲ 宥勝親認罪行。

憑台劇《犀利人妻》爆紅的台灣男星宥勝，早前被爆對多名女員工非禮，包括襲胸、強吻、強抱等性騷擾行為，好爸爸形象直插谷底。其後他在個人社交平台公開道歉，強調不會逃避：

我為我曾經的行為所造成的傷害及陰影感到抱歉，非常，非常的對不起。

面對曾經犯過的錯，我不會逃避。

真的真的，很對不起。

今年1月台北地院首度開庭審理，宥勝出庭不認罪但願跟女方和解，並於開完庭受訪聲稱「事情不是大家傳得那樣子」。

【性騷擾】宥勝被多名女員工指控非禮 私訊受害人自稱曾遭性侵：這一天終於來了

宥勝親認罪行？

今日（3月26日）台北地院二度開庭，宥勝應傳召現身上庭，宥勝身穿一身白衣準時抵達，面對記者提問雙手合十、不發一語快步走進法院。

消息指，宥勝今年1月首度上庭後，私下不斷透過中間人尋找證人、被害人，檢察官認為此舉有騷擾被害人及串口供之嫌，要求收押宥勝。

法官審酌相關證據，認為他犯罪嫌疑重大，有串通證人之嫌，但法官指他已坦承罪行，且案件已審結，認為他沒有羈押必要，故裁定要交8萬元新台幣作保，並命宥勝不得直接或間接和被害人及證人接觸，若違反即改為羈押。

他離開法院時，被問到是否有騷擾被害人，宥勝不發一語，只微微點頭後急步離去。

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宥勝涉強制猥褻罪

雖然宥勝有道歉，仍有民眾向台中地檢署告發，全案移轉到台北地檢署偵辦，被害的3名女子皆未提告，不過宥勝到案說明時坦承部分事實。

檢方認定，宥勝於2016年間，藉故進入其中1名女子家中，趁其不備，控制住女子行動後，解開女子內衣對女子襲胸、舔耳，因女子反抗才罷手，因此依非告訴乃論的強制猥褻罪將宥勝起訴。



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