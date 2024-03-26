自閉症︱協康會× 中大提升自閉症譜系兒童情緒認知研究 連續4周看短片15分鐘認知顯著提升

▲ （左起）協康會副行政總裁郭俊泉博士、臨床心理學家陳家欣博士、香港中文大學心理學系教授梁永亮博士。

4月的第一個星期為「協康會自閉症關注周」。為揭開序幕，由協康會資助的《交通之友》（The Transporters）中文版應用程式正式推出，即日起於香港免費下載，供學校及家庭用作提升自閉症譜系兒童情緒認知的介入工具。應用程式早前經香港中文大學心理學系團隊評估成效，證實自閉症譜系兒童，同時有自閉症譜系及專注力不足／過度活躍症（ADHD）的兒童，透過每天觀看15分鐘《交通之友》，四星期後辨識情緒的能力顯著提升，並達至同齡正常發育的小朋友水平，研究結果已於國際期刊Autism發表。





研究背景

自閉症譜系患者常有社交溝通的障礙，難以從識別臉部表情和理解他人的情緒，影響社交互動的理解和反應。因此針對自閉症譜系患者的情緒認知治療，其中一個目標就是訓練他們學習閱讀臉部表情。

英國劍橋大學的自閉症研究中心（Autism Research Centre）和The Autism Centre of Excellence at Cambridge的團隊合作，創作一套名為《交通之友》的趣味動畫系列，當年以DVD光碟推出，作為改善情緒認知的介入工具，已經實驗研究證明具成效—當四至七歲自閉症譜系兒童持續四周每天至少觀看三集，每集約五分鐘，便能提升對情緒詞彙和情緒辨識的認知。



香港中文大學心理學系團隊將《交通之友》改編成中文版應用程式，隨後研究應用於中文地區的成效。研究對象除了自閉症譜系兒童外，並首次擴展至同時有自閉症譜系及專注力不足／過度活躍症（ADHD）的兒童。



香港研究數據

由香港中文大學心理學系教授梁永亮博士領導的團隊，於醫務衞生局轄下的「醫療衞生研究基金」支持下，在本地進行研究，經香港中文大學醫學院招募自閉症譜系、或同時有自閉症譜系譜系及專注力不足／過度活躍症的兒童參與，另又從社區招募正常發育兒童。結果發現，四至六歲的自閉症譜系兒童，連續四星期每天觀看約15分鐘《交通之友》，無論是情緒詞彙（EVT）還是情緒識別（ERT）的測量指標，均與對照組的正常發育兒童水平相若，證明辨識情緒的能力顯著提高。研究報告更獲醫務衞生局評為最高級別—（第五級）優秀。至於自閉症譜系及ADHD兒童，亦顯示相同的正面結果。



研究團隊成員臨床心理學家陳家欣博士解釋：「不少自閉症譜系兒童偏愛交通工具，《交通之友》應用程式便針對這些特性，設計出8個按軌道行駛的交通工具角色，如火車、電車和纜車等，每個角色均有真人臉孔細緻地表達喜怒哀樂。當兒童看著行駛中的交通角色時，同時也可留意到角色的臉部表情，從而了解不同情景中所表現的情緒，有助自閉症譜系兒童透過學習觀察別人的表情，更容易去學習明白不同的情緒。」



應用程式優點

梁永亮教授表示：「英國及以色列也曾用《交通之友》作自閉症譜系兒童辨識情緒的研究，不過香港這次研究，是首次有自閉症譜系及同時有專注力不足／過度活躍症的兒童參與，結果令人鼓舞。《交通之友》應用程式是一種具有成本效益和高效率的介入工具，在執行方面幾乎不需要專業人士協助，能突破時間、空間限制，讓自閉症譜系兒童隨時隨地學習，家長亦可密切留意子女使用程式的進度，並根據指南的建議，去協助小朋友更深入認識每個單元的內容。因此，我們期望《交通之友》能成為普及的介入工具，幫助自閉症譜系兒童減少因先天的辨識情緒障礙而造成可避免的社交困難或衝突。」



協康會副行政總裁(服務)郭俊泉博士表示：「協康會資助《交通之友》應用程式於香港免費下載，讓更多自閉症譜系兒童及家庭受惠。今年『自閉症關注周2024』的主題為『誰都可以發光 只要找對地方』，我們相信只要有合適的支援，自閉症譜系兒童亦能發揮潛能。本會亦安排流動宣傳車遊走港九新界，市民可於宣傳車內試用《交通之友》應用程式，認識自閉症。」



關於《交通之友》應用程式

幫助4至8歲的自閉症譜系兒童認識情緒和辨別臉部表情的中文版應用程式，設有粵語及普通話，演員陳錦鴻更參與錄製粵語旁白。程式共有15個單元，包括16種不同的情感：擔心、快樂、憂傷、憤怒、害怕、興奮、厭惡、驚喜、疲憊、不友善、善良、難過、自豪、嫉妒、嬉笑、羞恥。每輛交通工具配上真人演員的臉部表情，幫助自閉症譜系孩子了解情感。協康會資助「交通之友」中文版應用程式於本地推出，讓自閉症譜系兒童、學校及家庭受惠。



《交通之友》應用程式IOS版已供免費下載及使用，只需透過Apple App Store，以關鍵字「The Transporters」搜尋、下載及安裝使用。Android版本將稍後推出。

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