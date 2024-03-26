【兒童健康】協康會推《交通之友》應用程式　助自閉症兒童識別情緒降社交困難

▲ 協康會副行政總裁（服務）郭俊泉、臨床心理學家陳家欣、香港中文大學心理學系教授梁永亮。（王韻青攝）

協康會資助的《交通之友》（The Transporters）中文版應用程式正式推出，今日（26日）起於香港免費下載，供學校及家庭用作提升自閉症譜系兒童情緒認知的介人工具。程式經香港中文大學心理學系團隊評估成效，證實自閉症譜系兒童，同時有自閉症譜系及專注力不足/過度活躍症的兒童，透過每天觀看15分鐘《交通之友》，4星期後辨識情緒的能力顯著提升，並達至同齡正常發育的小朋友水平。

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英國劍橋大學的自閉症研究中心與The Autism Centre of Excellence at Cambridge 的團隊合作，創作《交通之友》趣味動畫系列，2006年以DVD光碟推出。動畫共有15個單元，共有8個按軌道行駛的交通工具角色，如火車、電車、纜車等，每個角色均有真人臉孔，在不同場景中表達合共16種不同的情感，例如擔心、快樂、憤怒、憂傷等，作為改善情緒認知的介入工具。

中大心理學系團隊將《交通之友》改編成中文版應用程式，隨後研究應用於中文地區的成效。中大心理學系教授梁永亮領導的團隊經中大醫學院招募自閉症譜系、或同時有自閉症譜系譜系及專注力不足/ 過度活躍症的兒童參與，又從社區招募正常發育兒童。結果發現，4至6歲的自閉症譜系兒童，連續4星期每天觀看約15分鐘《交通之友》，情緒詞彙及情緒識別的測量指標，均與對照組的正常發育兒童水平相若，辨識情緒的能力顯著提高。

研究團隊成員臨床心理學家陳家欣表示，不少自閉症譜系兒童偏愛交通工具，《交通之友》應用程式便針對這些特性，設計出8個按軌道行駛的交通工具角色，如火車、電車和纜車等，每個角色均有真人臉孔細緻地表達喜怒哀樂。她指，兒童看著行駛中的交通角色時，同時也可留意到角色的臉部表情，了解不同情景中所表現的情緒，有助自閉症譜系兒童透過學習觀察別人的表情，更容易去學習明自不同的情緒。

梁永亮表示，《交通之友》具成本效益和高效率，在執行方面幾乎不需要專業人士協助，能突破時間、空間限制，讓自閉症譜系兒童隨時隨地學習，家長亦可密切留意子女使用程式的進度，並根據指南的建議，協助子女更深入認識每個單元的內容。梁永亮期望，《交通之友》能成為普及的介入工具，幫助自閉症譜系兒童減少因先天的辨識情緒障礙而造成可避免的社交困難或衝突。

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記者：吳穎嵛