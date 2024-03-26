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【童樂居案】7名前職員否認虐兒完成結案陳詞　法官押後7.5裁決

社會 14:20 2024/03/26

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7名童樂居前職員否認虐兒。（資料圖片）

童樂居虐兒案7名前職員，涉襲擊兒童或目擊他人施襲但沒制止，涉及至少9名兒童，7人否認共13項虐兒罪，案件今（26日）於區域法院作結案陳詞。辯方陳詞時指，若法庭不能排除被指坐視不理的被告沒有目擊施襲過程，應裁定被告罪名不成立。法官聽畢陳詞後，押後至7月5日裁決。

7名被告為黃潔瑩（23歲）、陳綺雯（49歲）、鄧月媛（50歲）、梁曉彤（27歲）、梁善儀（51歲）、關佩華（49歲）及陳信興（57歲），事發於2021年10月至12月，涉及至少9名受襲兒童。黃潔瑩在另案單獨被控，她否認6項虐兒及2項作為交替控罪的普通襲擊罪。

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案件早前已舉證完，控方今作結案陳詞時指，被告案發時正當值，對兒童負有管養、看管或照顧責任，但被告沒有制止襲擊或向院方舉報。對於辯方指襲擊事出突然，被告沒可能阻止，控方表示檢控基礎不是指被告能夠事先阻止施襲，而是當發生多次襲擊時，被告應制止或干預施襲者；若涉單一襲擊的事件，施襲者沒有立即離開現場時，被告應制止施襲者，以免兒童有繼續受襲的風險。

辯方則指，若法庭不能排除被告沒目擊施襲過程，則不能裁定被告與人共同犯罪或故意忽略兒童，應判無罪。即使被告目擊過程，辯方認為亦難以在電光火石間阻止，被告與施襲者沒有交流，並非共同犯罪，行為亦沒有鼓勵同案被告襲擊。

辯方又指，即使被告事後作出舉報，受害兒童早前所受的不必要苦楚已完結，被告不作出舉報，亦不會令兒童受到不必要苦楚。辯方認為被告沒有上報襲擊事件，只涉反違反職員守則，未至於觸犯刑事罪行，不能證明與施襲者有共同犯罪目的。法官聽畢雙方陳詞後，押後至7月5日作出裁決。

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記者：陳曉欣

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