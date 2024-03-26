【起底】涉網上起底女顧客　32歲男占卜師被私隱署拘捕

▲ 一名32歲占卜師涉嫌違法公開顧客個人資料，被私隱專員公署拘捕。（資料圖片）

個人資料私隱專員公署今日（26日）在港島區拘捕一名32歲中國籍男子。被捕人士涉嫌在未經資料當事人的同意下披露了她的個人資料，違反《個人資料（私隱）條例》第64(3A)條的規定。

調查顯示，被捕人士提供占卜服務，事主於2023年6月光顧被捕人士，兩人因而認識。2023年7月，被捕人士委託事主管理他社交媒體平台上的商業帳戶，並承諾向事主支付報酬。其後，二人就報酬及該帳戶管理事宜發生糾紛。2023年8月，有人在上述的社交媒體平台上發布了4條包含事主個人資料的訊息，並對事主作出負面的評論。被披露的個人資料包括事主的中文姓名、英文姓名、別名、手提電話號碼、住址、照片及社交媒體帳戶名稱。

被捕人士獲准保釋，私隱專員公署會繼續調查案件。

私隱專員公署提醒市民，不要因為私人糾紛而將他人「起底」。「起底」屬嚴重罪行，違例者一經定罪，最高可被處罰款100萬元及監禁5年。

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責任編輯：梁薾心