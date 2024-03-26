【港鐵加價】港鐵今年加價3.09%　餘下0.11%加幅將分兩年追回

▲ 港鐵票價會有調整。(資料圖片)

港鐵公司今日（26日）宣布，2024/25年度(本年度)的 港鐵整體票價調整幅度為+3.09%。

政府統計處今日下午公布最新運輸業工資指數，可根據「可加可減」機制計算港鐵今年票價調整幅度，預計很大機會加超過百分之3的「封頂」水平。政府公布，最新運輸業工資指數按年升5.2%，連同早前公布數據計算，得出今年加價3.2%，在不追加去年1.85%延後加覆下，數字已觸發方程式封頂機制，即預料今年只能加至封頂3.09%。

港鐵指，餘下未涵蓋的+0.11%調整幅度將按機制延至隨後兩年，即在2025/26年度(+0.06%)及在2026/27年度(+0.05%)票價調整時分別實施。至於由2023/24年度延後的+1.85%調整幅度，亦會安排延後至2025/26年度處理。

港鐵每年按「可加可減」機制調整票價幅度，目前港鐵計算票價調整的方程式為：（0.5×上一年12月綜合消費物價指數按年變動）+（0.5×上一年12月的運輸業名義工資指數按年變動），再扣減與港鐵香港物業發展利潤掛鈎的「生產力因素」。若計算結果低於1.5%，則未能達到加價門檻，港鐵在該年要凍結票價，並將加幅延至下一年。

按最新可加可減方程式的計算結果：

整體票價調整幅度= 0.5 ｘ 去年12月綜合消費物價指數變動（2.4%） ＋ 0.5 ｘ 去年第四季運輸業名義工資指數變動（5.2%） — 生產力因素（0.6%）= 3.2% 另設封頂機制，以去年第4季家庭住戶每月入息中位數按年變動3.09%為封頂數字，餘下加幅延後追回。

同時，港鐵公司將在票價調整機制以外，繼續為乘客提供恆常票價優惠， 讓長者、小童、合資格學生及殘疾人士等不同乘客群受惠，去年相關優惠總值 約29億元。另外，公司亦會繼續提供不同車費推廣，包括綠色專線小巴$0.5轉乘優惠及「都會票」，並延續「全月通」、「屯門-南昌全日通」及「早晨折扣 優惠」計劃一年。

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