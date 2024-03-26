【李秀恒離世】特首及多位局長發文哀悼　李家超：對香港社會是很大損失

▲ 李秀恒昨日病逝。（資料圖片）

廠商會前會長李秀恒昨日（25日）病逝，享年69歲。特首李家超和四位局長分別發文哀悼。李家超形容李是一位成功的商界領袖和傑出工業家，突然離世，對香港社會是很大損失。

李家超提到，李秀恒曾於多個本港商會擔任要職，致力推動香港工商界發展。亦曾擔任全國政協委員、廠商會會長、香港經貿商會會長、香港文聯執行會長等，積極參與多個政府諮詢及法定組織，為國家和特區發展建言獻策。「李秀恒長期熱心參與公共及社會服務，在經濟、文化、青年發展等方面貢獻良多。」李於2017年獲頒授金紫荊星章。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄、發展局局長甯漢豪、商經局局長丘應樺亦先後發文哀悼。

楊潤雄說，李秀恒是一位熱愛中華文化的文物收藏家，並喜愛攝影，多年來致力推動藝術發展，為保存中華文物不遺餘力，亦於文化委員會中提出不少寶貴意見。對其離世深感難過。

甯漢豪則讚李秀恒推動活化老舊工廈及發展領域創新方面貢獻良多。丘應樺則表示，李對推動香港工商業發展不遺餘力，長期積極參與公共服務，包括香港貿易發展局和香港生產力促進局等諮詢委員會的工作及提供寶貴意見，表現卓越。

保安局局長鄧炳強在社交平台發文稱，對李離世，深感震驚及難過，「除了對Eddy的家人致以最深切的慰問，我要對這位好朋友作最後的致敬。」感謝其以最大的熱誠，為紀律部隊完成了「使命」影集，在任何時候都給予他們無限支持。

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責任編輯：林曉君