2023年本港騙案上升逾4成  銀行業積極應對保障客戶

香港人做事重視效率，即使到銀行轉數、提款都講求快捷方便，假如銀行職員事事追問，或者會引起部分客戶的反感。不過，大家可曾想過，這些來自銀行前綫職員的關心和問候，可能是幫助大家免墮騙徒陷阱的關鍵？

騙徒的行騙手法層出不窮，近年不少詐騙集團更會透過電話、互聯網及社交媒體尋找「獵物」，而據統計，2023年香港共錄得39,824宗騙案，總數較2022年上升42.6%，差不多每兩宗罪案便有一宗屬於騙案，損失金額更高達91.8億港元。



堅持不懈 客戶100萬元力保不失

南洋商業銀行高級防洗錢經理卓錦紅早前就遇到一名客戶心急地取消100萬定期存款，經她了解後，發現該客戶原來打算轉賬100萬元予其素未謀面的網上女友，藉此提取於博彩網站贏得的過千萬元獎金。由於客戶的情況與典型騙案相似，卓錦紅即時聯絡反詐騙協調中心（ADCC）。

「ADCC即時派員到分行跟客戶溝通，而客戶雖然暫時放棄取消定期，但他翌日再到分行提出取消定期的安排，之後甚至嘗試在網上理財戶口透支，幸好未能成功交易。」看見客戶當局者迷，卓錦紅決定不能做旁觀者。

為說服客戶，卓錦紅犧牲自己的假期，與ADCC的同事前往客戶的公司，遊說他打消轉賬念頭並報案。「客戶最初堅信其女友真有奇人，但我問他怎會有從不見面的女友時，他開始動搖，並在ADCC同事的解釋下，最終願意報案，令其100萬元力保不失。」

▲ 南洋商業銀行高級防洗錢經理卓錦紅（左）於「傑出銀行員工嘉許典禮」獲頒「傑出銀行員工大奬」。

細心了解 助客戶免墮網戀騙局



至於恒生銀行女職員黎潔珮同樣遇到有轉賬需要的客戶，「雖然客戶的轉賬金額不大，但我看到其過賬戶口有典型傀儡戶口的特徵，例如有不尋常的頻繁交易紀錄，以及來自不同戶口的出入賬等。」由於擔心客戶受騙，她於是立即聯絡ADCC。

黎潔珮表示，ADCC即時派員到分行跟客戶了解詳情，最後發現事主原來是想轉賬予其網上情人，以提取被海關扣押、需繳付關稅的禮物。「這些都是典型網戀騙徒使用的藉口。」她補充指，經ADCC同事的解釋和遊說，客戶最終明白自己受騙，不致有所損失。

▲ 恒生銀行女職員黎潔珮（左2）於「傑出銀行員工嘉許典禮」獲頒「傑出銀行員工大奬」。

從事服務性行業，部分從業員或會抱着多一事不如少一事的心態，一切遵從客戶要求行事，而卓錦紅與黎潔珮亦直言有客戶會認為同事的提問、質疑是「多事」，甚至可能會被客戶投訴。

「雖然擔心客戶會不滿或投訴，但我們不能對此視而不見。」卓錦紅表示，明白前綫同事的壓力可能較大，因此遇到懷疑客戶受騙的個案，她會主動提供支援，鼓勵同事勇敢為正確的事多走一步。

黎潔珮亦表示，類似上述的騙案近年愈來愈多，但並非所有客戶都會對同業的關心予以認同，惟這無礙她們保障客戶利益的想法。「所以平日不妨多關心客戶，有懷疑時可以多問數句，不要隨便掉以輕心。」



傑出銀行員工嘉許典禮 推動銀行業界維護金融體系



憑藉以客戶利益為先的精神，卓錦紅與黎潔珮上周五（3月22日）在警務處舉辦的「傑出銀行員工嘉許典禮」中獲頒「傑出銀行員工大奬」，以嘉許他們與警方緊密合作，在防止及打擊騙案方面的卓越表現。

同場還有多家銀行及銀行員工獲獎，獲嘉許的銀行員工人數高達287人，其中獲嘉許的前綫職員數目較上屆大幅增加5成，他們於過去一年半成功協助警方識別及勸阻364宗騙案。

此外，典禮還頒發了6個傑出企業獎項，包括「防騙卓越成就金、銀、銅奬」、「防騙表現飛躍奬」、「高效配合警方騙案應變小隊大奬」、「防騙宣傳及教育大奬」、「騙案預警卓越大奬」，以及「合規科技應用大奬」（見下表）。

▲ （左1及2）東亞銀行有限公司、眾安銀行有限公司獲頒「合規科技應用大奬」；（右）中國工商銀行（亞洲）有限公司獲頒「防騙表現飛躍奬」。

其中獲頒「合規科技應用大奬」的東亞銀行有限公司代表黃小琪、眾安銀行有限公司代表張曉暉，以及獲頒「防騙表現飛躍奬」的中國工商銀行（亞洲）有限公司代表麥永賢更即場分享他們所屬銀行在預防和打擊金融騙案上的經驗和心得，推動同業一起維護金融體系。

▲ 部分獲獎銀行代表及從業員合照。（左起）黎潔珮、卓錦紅、麥永賢、黃小琪及張曉暉。

如想了解更多ADCC的資訊，可瀏覽 www.adcc.gov.hk/zh-hk。

（特約）