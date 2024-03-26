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金像奬2024丨最佳男女配角候選人造型照曝光　金燕曾4度捧獎獎

娛樂 15:54 2024/03/26

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第四十二屆香港電影金像奬」最佳男、女配角候選人造型照。

「第四十二屆香港電影金像奬」獎典禮將於4月14日在香港文化中心舉行，「香港電影金像奬協會」在今天（3月26日）特別發布榮獲提名「最佳男、女配角」演員的造型照。

候選本屆金像獎「最佳男、女配角」的10位演員分別來自6部電影，《毒舌大狀》一戲獨佔三席提名，包括飾演大律師的謝君豪及楊偲泳，以及飾演名媛的廖子妤；《白日之下》有飾演殘疾院舍院友的姜大衛及梁雍婷候選；《年少日記》亦有一對「母子檔」韋羅莎與黃梓樂雙雙入圍。

至於其餘3個提名是《但願人長久》中飾演癮君子的吳慷仁、《不日成婚2》中的厲害家姑金燕玲及《死屍死時四十四》中飾演大廈保安員的李尚正。

金像獎2024丨最佳導演及新晉導演候選人造型照曝光　吳煒倫簡君晋卓亦謙同時兩項導演提名

姜大衛早成亞太影帝

本屆金像奬「最佳男配角」候選人有資深演員姜大衛及謝君豪、有中年的吳慷仁及李尚正，也有年僅11歲的黃梓樂，其中姜大衛、謝君豪及吳慷仁均狹影帝銜頭角逐此項殊榮。

早於1970年姜大衛已在「亞洲影展」中榮膺最佳男主角，他在《白日之下》中飾演入住殘疾院舍多年的腦退化症長者，與假扮其孫女深入院舍調查的記者余香凝的互動令人感動。

金馬影帝吳慷仁謝君豪

應屆「金馬影帝」台灣演員吳慷仁首次參演港產片，他在《但願人長久》的角色是個從湖南到香港討生活的新移民，是個頻繁入獄的癮君子，要從40歲演到60歲，對演技是個大考驗。

另一位「金馬影帝」謝君豪在《毒舌大狀》中飾演為人正直的資深大律師，非常注重職業操守和法律原則，他與「毒舌大狀」黃子華在法庭內針鋒相對的對手戲尤其精彩。

李尚正黃梓樂後起之秀

《死屍死時四十四》的李尚正飾演記性極好的保安員，其中一幕將大廈內各住客資料一口氣倒背如流，笑破觀眾肚皮。

黃梓樂在《年少日記》中扮演個性乖巧但讀書成績差勁的小孩，經常遭嚴父暴力對待令人慘不忍睹，若他能在本屆金像獎突圍，將是繼第二十六屆的吳璟滔後，另一位最少年紀獲得香港電影金像獎「最佳男配角」。

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金燕玲屢獲殊榮

本屆金像獎5位「最佳女配角」以金燕玲年資最深，她曾10度挑戰此獎項並4度捧走獎座，是至今獲得最多次「最佳女配角」的演員。

今次在《不日成婚2》中她以一個處事嚴格、處處為兒媳著想卻為他們帶來不少壓力的母親角色爭取第5次登上頒獎台。

梁雍婷亞洲電影奪獎

梁雍婷在《白日之下》中飾演在殘疾院舍寄居的智障少女角色，早在去年已獲得台灣「金馬獎」最佳女配角提名，更在剛舉行完畢的「第十七屆亞洲電影大獎」榮獲「最佳女配角」，實有助她首奪金像獎的信心。

廖子妤韋羅莎楊偲泳有潛力

廖子妤曾在第四十屆金像獎中初嘗奪得「最佳女配角」滋味，今屆她在《毒舌大狀》中以反派出場，扮演一名富家千金，與同片飾演正義大律師的楊偲泳雙雙入圍。

舞台劇演員韋羅莎轉戰電影圈，以在《年少日記》中飾演長期被丈夫虐待的角色獲得評審青睞，成為本屆「最佳女配角」五強之一。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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