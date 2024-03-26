【中一派位】中一自行收生結果明日揭曉　統一派位選校資料4.9發放

▲ 教育局今日（26日）公布，中一自行分配學位正取生結果將於明日揭曉。（資料圖片）

教育局今日（26日）公布，參加2024年度中學學位分配辦法（中一派位）的小六學生家長，如其子女已申請參加中一自行分配學位並獲甄選為正取學生，將於明日（27日）接獲有關中學通知，而未獲通知為正取的學生可參加統一派位，統一派位選校資料將於下月9日發放。而本年度中一派位結果，包括自行分配學位及統一派位結果，將於7月9日公布。

自行分配學位正取生通知安排下，如學生獲參加派位中學納入其自行分配學位正取生名單，家長將於明日收到有關中學通知。如家長已使用「智方便」或「智方便+」登記成為「中一派位電子平台」用戶，亦可於同日上午10時起透過電子平台查閱自行分配學位正取學生通知。家長無須回覆中學是否接受有關自行分配學位。

如獲通知為正取的學生，同時獲不參加派位的直資中學通知錄取，有關學生家長須二擇其一。若家長決定接受相關直資中學學位，則無須理會在自行分配學位階段錄取其子女的中學的通知，其子女會按機制獲派該直資中學；若家長決定放棄相關直資中學學位，則須於4月10日或之前「抽飛」，即通知該直資中學及取回已簽署的《家長承諾書》和《小六學生資料表》正本，方可保留自行分配學位階段成功申請的學位。

統一派位選校資料發放方面，如家長已登記成為「中一派位電子平台」用戶並以「智方便+」綁定帳戶，可透過該電子平台瀏覽升中選校資訊和文件，以及遞交統一派位申請和查閱派位結果。

為照顧不同家長的需要，教育局會繼續接受傳統紙本申請表，並已通知參加中一派位的小學於4月9日領取升中選校文件，包括《中一派位選擇學校表格》、《統一派位家長須知》、《中學一覽表》及《不受學校網限制選校手冊》。家長須將填妥的電子或紙本選校表格交回其子女就讀的小學，以便學校可於5月6日或以前送交教育局辦理。

局方提醒家長切勿同時透過電子平台和以紙本選校表格遞交重複申請。倘若個別家長有實際困難未能親自或授權代表將填妥的選校表格交回子女就讀的小學，須事先與小學聯絡，以便作出適切安排。每名參加中一派位的小六學生家長，將透過其子女就讀小學收到選校表格、家長須知及其子女所屬學校網的一覽表，以網上版為最新版本；家長可向小學借閱選校手冊，或透過教育局網頁和24小時自動電話查詢系統（電話2891 0088）的傳真服務取得最新版本。

電子和紙本選校表格均分為甲部、乙兩部分。家長在甲部「不受學校網限制」可選填不多於3間位於任何學校網的中學；至於乙部「按學校網」，家長應從子女所屬學校網的一覽表內選擇合適的中學，教育局提醒家長盡量填滿30個選擇，切勿選填不屬於學生所屬學校網一覽表內的學校，否則其選擇將不獲處理。



本年度中一派位結果，包括自行分配學位及統一派位結果，將於7月9日公布。已登記成為「中一派位電子平台」用戶的家長，可於同日上午10時起透過電子平台查閱派位結果。家長如欲於當日透過電話短訊接收派位結果，須在電子或紙本選校表格內填寫手提電話號碼，以示同意透過該手提電話號碼接收派位結果。

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責任輯：馮琪雅