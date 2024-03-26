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【大學發展】嶺大成立高等研究院　秦泗釗：培養學生慎思明辨能力

社會 15:34 2024/03/26

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嶺南大學宣布成立「嶺南高等研究院」。（嶺大圖片）

嶺南大學今日（26日）宣布成立「嶺南高等研究院」，並舉行揭牌儀式暨院士就職典禮，3位院士獲頒授證書。校方指，該研究院將匯聚不同學術領域的國際知名學者和專家，促進跨學科合作，並融合尖端科技和博雅教育，以發揮協同效應，裝備學生在瞬息萬變的數碼時代下，具備所需技能和知識。

嶺大校長兼韋基球數據科學講座教授秦泗釗致辭時稱，研究院正積極招攬更多頂尖學者擔任院士，以提升嶺大、香港以至大中華區其他學術機構文理學科的國際形象；又說研究院銳意發展成一所領先的研究中心，結合科學與博雅教育進行研究、教育和創新項目。

他感謝一眾知名學者加入研究院，形容他們在其專業領域擁有豐富知識和榮譽，能進一步提升研究院的學術氛圍，希望通過跨學科和跨領域協作，利用科技增進個人創造力和培養慎思明辨的能力，為社會複雜問題提出創新解決方案。

嶺大協理副校長（策略型研究）及計算智能學講座教授鄺得互則說，嶺南高等研究院未來將邀請更多世界級學者，以尖端科技等題目發表演講，促成新合作夥伴關係，加快研究與發展步伐。而相關研究成果會呈交給政府和業界建言獻策，推動以實證為依據及更具效益的政策實施。

嶺南高等研究院將舉辦不同會議、工作坊和論壇，為研究員和專家建立交流討論平台；安排一系列主題演講和講座，邀請來自不同學術領域的傑出學者分享見解和專業知識；亦會舉辦嶺南大學傑出研討會，安排知名學者和專家參與專題演講；且積極與其他院校攜手進行研究，以取得更多合作成果和擴大影響力。

3位獲頒授證書的嶺南高等研究院院士，包括中國科學院院士、北京師範大學-香港浸信會大學聯合國際學院校長湯濤；美國國家工程院院士、寧波東方理工大學講座教授張東曉；及美國國家科學院和美國藝術與科學院雙院士、加州大學洛杉磯分校社會學和亞美研究學終身講座教授、王文祥伉儷美中關係與傳媒基金講座教授周敏。

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責任編輯：梁薾心

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