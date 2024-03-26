小學人文科｜配合小學《人文科》課程 TOPick推學生理財工作坊/講座到校服務

▲ 《香港經濟日報》旗下TOPick新聞推出到校學生理財活動服務。

小學常識科將分拆為科學科和人文科，其中人文科課程框架，六大學習範疇涵蓋健康與生活、環境與生活、理財與經濟、社會與公民、國家與我、世界與我。 其中理財與經濟範疇的學習重點在於提升理財能力，建立正確金錢觀，並認識國家和香港的經濟發展，以及兩者的經濟關係。

《香港經濟日報》過去36年來，為香港人提供專業的財經、地產及宏觀經濟分析，在理財教育方面專業性強。為配合小學人文科的發展，《香港經濟日報》旗下TOPick新聞推出到校學生理財活動服務，為學校承辦學生理財講座、學生理財工作坊、親子理財講座、教師發展日講座等不同類型活動，加深教師和學生對經濟、理財認識和興趣，建立正確的金錢觀及價值觀，歡迎小學索取報價。

1. 「財」智大冒險

對象：小一至小三

人數：全級

時間：1.5小時至2小時

内容：透過互動游戲挑戰，讓初小同學了解收入概念，認識金錢有限，學習分辨消費中的想要及需要，掌握正確金錢價值觀。

2. 親子理財工作坊

對象：親子

人數：30對或以上親子

内容：讓親子以游戲共樂方式，讓孩子懂得為父母的付出感恩，父母為孩子的懂事而嘉許，從互動中建立正向的金錢價值觀。

3. 教師財商體驗講座

對象：教師

人數：30-50人

時間：3小時

内容：結合知識和互動，讓老師了解理財教育的基本理念，從互動中體驗兒童理財游戲，提升老師對推動兒童理財教學的掌握。

4. 學校採訪報道

内容：推廣學校兒童理財教育的活動及經驗，提升學校形象，稿件將刊於TOPick新聞網站及社交媒體

詳情: 《香港經濟日報》TOPick新聞呈獻：配合《人文科》到校學生理財講座/工作坊 ( 尚有更多有關教育局多項津貼為學校提供服務建議: 媒體資訊素養、國民教育、國家安全教育或「推廣中華文化體驗活動一筆過津貼」活動安排