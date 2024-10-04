內地遺失回鄉證｜北上遺失回鄉證5步自救補領 申請臨時通行證收費/文件/辦理地點一覽
撰文： 王明芳
發布時間： 16 小時前
最後更新： 1 小時前
【北上攻略/內地遺失回鄉證補辦/回鄉證補領/臨時通行證申請】北上玩樂成港人假日遊玩的選擇，不過若然不小心在內地遺失回鄉證可以怎樣做？大家先不要驚慌，TOPick為大家整理了遺失回鄉證自救攻略，一文看清如何申請一次性特急臨時通行證回港，並附上申請價錢及地點詳情！即睇下文了解！
內地遺失回鄉證｜遺失回鄉證5步自救
大家若在內地遺失回鄉證無法返港，就先要申請一次性特急臨時通行證，之後只要填妥藍色出境紙，並在口岸聯檢大樓宣誓，便可回港。以下為大家列出申請一次性特急臨時通行證的5大步驟：
內地遺失回鄉證｜步驟1. 到派出所報案並取報失紙
據中聯辦有關《港澳居民來往內地通行證失效、損壞或遺失》的指引中，如在內地遺失回鄉證，要立即向遺失地公安派出所報失，並出示港人身份證明以取得報失證明。
內地遺失回鄉證｜步驟2. 前往指定辦理中心或中旅社辦理手續
取得報失證明後，可前往深圳市公安局出入境管理處，或4間指定中旅社辦理臨時通行証。
1. 深圳市公安局出入境管理處
地址：羅湖區解放路4016號（地鐵大劇院站D出口）
辦工時間：
星期一至星期五：9am-12pm；14pm-18pm
星期六：9am-12pm；14pm-16pm
2. 中旅社
中旅社領取證件時間為上午9時15分至下午5時45分，以下為各中旅社地址。
羅湖口岸入境營業點
地址：羅湖口岸聯檢大樓一樓入境大廳A內-18號
辦公時間：8:30am-4pm
羅湖口岸出境營業點
地址：羅湖口岸聯檢大樓二樓出境大廳B（內）-10號
辦公時間：9am-6pm
皇崗口岸營業點
地址：皇崗口岸旅檢入境大廳前側
辦公時間：8:30am-4pm
福田口岸營業點
入境：
地址：福田口岸聯檢大樓二樓入境大廳左側
辦公時間：8:30am-4pm
出境：
地址：福田口岸聯檢大樓三樓出境大廳東側（邊檢信息采集中心背後）
辦公時間：9am-6pm
深圳灣口岸營業點
地址：深圳灣口岸聯檢大樓入境大廳西南側
辦公時間：8:30am-4pm
同場加映：外遊防盜5大貼士
內地遺失回鄉證｜步驟3. 取籌、交表格及付款
一次性特急臨時通行證收費為$570，需提供兩吋半相片2張，辦理中心內設影相服務，$25人民幣一次（約$27港元）。一般於上午申請，下午可取臨通，若下午申請，則翌日取臨通。
內地遺失回鄉證｜步驟4. 填寫藍色出境紙
獲發臨通後，在口岸的聯檢大樓填寫出境紙。
內地遺失回鄉證｜步驟5. 出示臨通及出境紙，返港
在關口出示臨通及出境紙，進行宣誓證明資料屬實後便可返港。
最新影片推介：
申請臨時通行證｜1步縮減返港時間
建議大家到內地旅遊前，預先用電話拍照，或影印身份證及回鄉證攜帶在身，若不幸遺失正本，可加快在派出所公安前核實你的港人身份。另外，成功申請臨時通行證，可在3個月內出入境一次。深圳亦設回鄉證續證服務，最快7日取件。
下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：