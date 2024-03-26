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臨時通行證｜北上遺失回鄉證5步自救　申請臨時通行證收費/文件/辦理地點一覽

休閒消費 16:45 2024/03/26

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北上遺失回鄉證5步申請臨時通行證自救，即睇下文了解申請臨時通行證收費、文件、辦理地點。（經濟日報資料庫圖片）

【北上消費/回鄉證/臨時通行證/懶人包】北上玩樂成港人假日遊玩的選擇，不過若然不小心在內地遺失回鄉證可以怎樣做？大家先不要驚慌，TOPick為大家整理了遺失回鄉證自救攻略，一文看清如何申請一次性特急臨時通行證回港，並附上申請價錢及地點詳情！即睇下文了解！

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臨時通行證教學｜遺失回鄉證5步自救

大家若在內地遺失回鄉證無法返港，就先要申請一次性特急臨時通行證，之後只要填妥藍色出境紙，並在口岸聯檢大樓宣誓，便可回港。以下為大家列出申請一次性特急臨時通行證的5大步驟：

步驟1.到派出所報案並取報失紙

據中聯辦有關《港澳居民來往內地通行證失效、損壞或遺失》的指引中，如在內地遺失回鄉證，要立即向遺失地公安派出所報失，並出示港人身份證明以取得報失證明。

步驟2.前往指定辦理中心或中旅社辦理手續

取得報失證明後，可前往深圳市公安局出入境管理處，或4間指定中旅社辦理臨時通行証。

1.深圳市公安局出入境管理處
地址：羅湖區解放路4016號（地鐵大劇院站D出口）
辦工時間：
星期一至星期五：9am-12pm；14pm-18pm
星期六：9am-12pm；14pm-16pm

2.中旅社

中旅社領取證件時間為上午9時15分至下午5時45分，以下為各中旅社地址。

羅湖口岸入境營業點
地址：羅湖口岸聯檢大樓一樓入境大廳A內-18號
辦公時間：8:30am-4pm

羅湖口岸出境營業點
地址：羅湖口岸聯檢大樓二樓出境大廳B（內）-10號
辦公時間：9am-6pm

皇崗口岸營業點
地址：皇崗口岸旅檢入境大廳前側
辦公時間：8:30am-4pm

福田口岸營業點

入境：
地址：福田口岸聯檢大樓二樓入境大廳左側
辦公時間：8:30am-4pm

出境：
地址：福田口岸聯檢大樓三樓出境大廳東側（邊檢信息采集中心背後）
辦公時間：9am-6pm

深圳灣口岸營業點
地址：深圳灣口岸聯檢大樓入境大廳西南側
辦公時間：8:30am-4pm

步驟3.取籌、交表格及付款

一次性特急臨時通行證收費為$570，需提供兩吋半相片2張，辦理中心內設影相服務，$25人民幣一次（約$27港元）。一般於上午申請，下午可取臨通，若下午申請，則翌日取臨通。

步驟4.填寫藍色出境紙

獲發臨通後，在口岸的聯檢大樓填寫出境紙。

步驟5.出示臨通及出境紙，返港

在關口出示臨通及出境紙，進行宣誓證明資料屬實後便可返港。

臨時通行證教學｜1步縮減返港時間

建議大家到內地旅遊前，預先用電話拍照，或影印身份證及回鄉證攜帶在身，若不幸遺失正本，可加快在派出所公安前核實你的港人身份。另外，成功申請臨時通行證，可在3個月內出入境一次。深圳亦設回鄉證續證服務，最快7日取件。

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責任編輯：王明芳

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