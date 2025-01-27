遺失回鄉證補領｜內地遺失回鄉證5步自救補領　申請臨時通行證收費/文件/辦理地點一覽

▲ 北上遺失回鄉證點算好？即睇5步申請臨時通行證自救，即睇下文了解申請臨時通行證收費、文件、辦理地點。

【北上攻略/內地遺失回鄉證補辦/回鄉證補領/臨時通行證申請】北上玩樂成港人假日遊玩的選擇，不過若然不小心在內地遺失回鄉證可以怎樣做？大家先不要驚慌，TOPick為大家整理了遺失回鄉證自救攻略，一文看清如何申請一次性特急臨時通行證回港，並附上申請價錢及地點詳情！即睇下文了解！

▲ 在內地遺失回鄉證無法返港，就先要申請一次性特急臨時通行證，之後只要填妥藍色出境紙，並在口岸聯檢大樓宣誓，便可回港。（香港經濟日報資料圖片）

內地遺失回鄉證補領｜遺失回鄉證5步自救

大家若在內地遺失回鄉證無法返港，就先要申請一次性特急臨時通行證，之後只要填妥藍色出境紙，並在口岸聯檢大樓宣誓，便可回港。以下為大家列出申請一次性特急臨時通行證的5大步驟：

▼ 點擊圖片放大 +20 +19

內地遺失回鄉證補領｜步驟1. 到派出所報案並取報失紙

據中聯辦有關《港澳居民來往內地通行證失效、損壞或遺失》的指引中，如在內地遺失回鄉證，要立即向遺失地公安派出所報失，並出示港人身份證明以取得報失證明。

內地遺失回鄉證補領｜步驟2. 前往指定辦理中心或中旅社辦理手續

取得報失證明後，可前往深圳市公安局出入境管理處，或4間指定中旅社辦理臨時通行証。

1. 深圳市公安局出入境管理處

地址：羅湖區解放路4016號（地鐵大劇院站D出口）

辦工時間：

星期一至星期五：9am-12pm；14pm-18pm

星期六：9am-12pm；14pm-16pm

2. 中旅社

中旅社領取證件時間為上午9時15分至下午5時45分，以下為各中旅社地址。

羅湖口岸入境營業點

地址：羅湖口岸聯檢大樓一樓入境大廳A內-18號

辦公時間：8:30am-4pm

羅湖口岸出境營業點

地址：羅湖口岸聯檢大樓二樓出境大廳B（內）-10號

辦公時間：9am-6pm

皇崗口岸營業點

地址：皇崗口岸旅檢入境大廳前側

辦公時間：8:30am-4pm

福田口岸營業點

【入境】

地址：福田口岸聯檢大樓二樓入境大廳左側

辦公時間：8:30am-4pm

【出境】

地址：福田口岸聯檢大樓三樓出境大廳東側（邊檢信息采集中心背後）

辦公時間：9am-6pm

深圳灣口岸營業點

地址：深圳灣口岸聯檢大樓入境大廳西南側

辦公時間：8:30am-4pm

同場加映：外遊防盜5大貼士

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

最新影片推介：

內地遺失回鄉證補領｜步驟3. 取籌、交表格及付款

一次性特急臨時通行證收費為$570，需提供兩吋半相片2張，辦理中心內設影相服務，$25人民幣一次（約$27港元）。一般於上午申請，下午可取臨通，若下午申請，則翌日取臨通。

內地遺失回鄉證補領｜步驟4. 填寫藍色出境紙

獲發臨通後，在口岸的聯檢大樓填寫出境紙。

內地遺失回鄉證補領｜步驟5. 出示臨通及出境紙，返港

在關口出示臨通及出境紙，進行宣誓證明資料屬實後便可返港。

申請臨時通行證｜1步縮減返港時間

建議大家到內地旅遊前，預先用電話拍照，或影印身份證及回鄉證攜帶在身，若不幸遺失正本，可加快在派出所公安前核實你的港人身份。另外，成功申請臨時通行證，可在3個月內出入境一次。深圳亦設回鄉證續證服務，最快7日取件。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】